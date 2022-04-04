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Gündem Fatihte korkutan patlama 4 katlı kapalı otopark savaş alanına döndü
İSTANBUL

Fatih’te korkutan patlama: 4 katlı kapalı otopark savaş alanına döndü

Fatih’te 4 katlı kapalı otoparkın girişinde yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında otoparkın girişi savaş alanına döndü. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Merkezi İHA
Fatih’te korkutan patlama: 4 katlı kapalı otopark savaş alanına döndü
Patlama sonucu otoparkın duvarlarının etrafa savrulduğu, pencerelerin ise koptuğu görüldü.

Olay saat 23.00’da Fatih Süleymaniye Ordinaryüs Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir kapalı otoparkta yaşandı. Kapalı otoparkın girişinde bilinmeyen bir sebepten patlama yaşandı.

Önce patlama yaşandı sonra yangın çıktı

Patlamanın sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale etti. Çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürüldü.

İHA

Ortalık savaş alanına döndü

Patlama sonucu otoparkın duvarlarının etrafa savrulduğu, pencerelerin ise koptuğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda can kaybının olmadığı, büyük oranda maddi hasarın olduğu tespit edildi.

İHA

Yangına müdahale anları cep telefonu kamerasında

Patlama sonucu çıkan yangının ilk anları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin metrelerce yükseldiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahaleleri de cep telefonu kamerasına yansıyor.
Patlamanın sebebi araştırılıyor.

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