Gündem Fatihte şüpheli ölüm Öldürülen İran ajanın ardından İranlı bir kişi daha ölü bulundu
İSTANBUL

Fatih'te şüpheli ölüm: Öldürülen İran ajanın ardından İranlı bir kişi daha ölü bulundu

Aksaray'da bir dairede kötü kokuların etrafa yayılması sonucu bina sakinlerinin bildirdiği dairede İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Şüpheli ölümün alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edildi. 14 Kasım'da Şişli'de meydana gelen olayda eski İran istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te İranlı bir kişi ölü bulundu
Fatih'te İranlı bir kişi ölü bulundu

İstanbul Fatih'te bulunan Aksaray'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu.

1 AYDIR KİRALIK DAİREDE YAŞIYORDU

Olay, Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında 21:30 sıralarında meydana geldi. 34 yaşındaki Sayid Abdilharababad'ın yaşadığı daireden kötü kokuların geldiğini fark eden bina sakinleri durunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdilharababad'ın öldüğü belirlendi.

Dosya MİT’te
GÜNDEM
Dosya MİT’te
  • Alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edilen Abdilharababad'ın yaklaşık 1 aydır burada yaşadığı, evden gelen kötü kokuların ise evde biriken çöplerden kaynaklı olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin evde incelemesi sürüyor.

ESKİ AJAN YOLDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.

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