Fatih'te şüpheli ölüm: Öldürülen İran ajanın ardından İranlı bir kişi daha ölü bulundu

İstanbul Fatih'te bulunan Aksaray'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu.
1 AYDIR KİRALIK DAİREDE YAŞIYORDU
Olay, Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında 21:30 sıralarında meydana geldi. 34 yaşındaki Sayid Abdilharababad'ın yaşadığı daireden kötü kokuların geldiğini fark eden bina sakinleri durunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdilharababad'ın öldüğü belirlendi.
- Alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edilen Abdilharababad'ın yaklaşık 1 aydır burada yaşadığı, evden gelen kötü kokuların ise evde biriken çöplerden kaynaklı olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin evde incelemesi sürüyor.
ESKİ AJAN YOLDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.