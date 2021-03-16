Gündem Fatihte yine görkemli bir sergi sanatseverlerle buluşuyor
YEREL GÜNDEM

Fatih’te yine görkemli bir sergi sanatseverlerle buluşuyor

Hat sanatının birçok dönemine ışık tutan ve seçkin hattatların nadide eserlerini barındıran Abdurrahman Kılıç koleksiyonlarından oluşan ÂSÂR sergisi 18 Mart- 22 Nisan tarihleri arasında Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç tarafından yirmi yıla yakın zamandır bir araya getirilen hususi koleksiyonu ÂSÂR; kıt´a murakka ve levha gibi, hat sanatının birçok formunu içeren 150'yi aşkın eserden oluşuyor. Aralarında Kazasker Mustafa İzzet, Es’ad Yesari, Mahmud Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah Zühdi ve Halim Özyazıcı gibi 19. asrın meşhur hattatlarından birçoğunun nadide eserini bulunduran koleksiyon, geniş bir yelpazede ele alınıyor.

18 Mart-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek

Koleksiyonerliğinin yanı sıra aynı zamanda hattat olan Abdurrahman Kılıç, son devrin önemli hattatlarından Ali Alparslan´ın talebesidir. Hüsn-i hat meşketmiş olması ve sanat muhitlerinde bulunması, koleksiyon fikrine önemli oranda katkı sağlamıştır. Hat sanatının birçok devrini, sanat tarzlarını ve yazı üsluplarını çeşitlilikle sunan hususi koleksiyon, 18 Mart-22 Nisan tarihleri arasında Kadırga Sanat Galerisi´nde sanatseverlerle buluşuyor.

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