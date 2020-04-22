Fatmanur Altun: Çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, parti teşkilatından iki kişiyi alıp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Özçağdaş, güvenlik güçlerinin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçmış, koruma polislerine 'yine geleceğim' diyerek meydan okumuştu. Skandal olayın ardından yetkililer harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

GÜNDEM CHP'li İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı

"Tarifsiz üzgünüm"

Skandal olayın ardından yaşananlara sert tepki gösteren Altun'un eşi Fatmanur Altun, Twitter hesabından açıklama yaparak yaşadıkları duruma adeta isyan etti. "Ben bir anneyim" diyen Altun, "Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm" ifadelerini kullandı.