Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya tepkisine destek: Türkleri hafife almayın

Türk besteci ve piyanist Fazıl Say , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz 'un ortak basın toplantısında Almanya'ya tepki göstermesiyle ilgili olarak dikkat çeken paylaşımda bulundu.





Almanya'ya yönelik sert eleştirilerde bulunan Say, Alman gazetecinin sorusuna verilen cevapları eleştirirken, Erdoğan'ın Gazze'deki olaylara dikkat çektiği çıkışını destekledi.





Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde aldığı cevaba dair bir kaç düşünce… pic.twitter.com/87bOmkKzdI — Fazıl Say (@fazilsaymusic) November 18, 2023





"Türkleri hafife almayın"





Ünlü piyanist sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkleri hafife almayın" diyerek Filistin'e yönelik zulmüne karşı çıkmanın sadece Antisemitizm değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.





Gazze yaşanan ölümlere dair rakamlara dikkat çeken Say, Scholz'un "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerini eleştirdi.





Say, Almanya'nın insan haklarına duyarsız kaldığını savunarak, Türklerin Avrupa'ya gitmeleri sırasında yaşadıkları sıkıntılara da değindi.





Say'ın paylaşımı şu şekilde;





"Dün, Almanya’da; Türkiye Cumhurbaşkanı’nın “Gelin Gazze’de barışı, ateşkesi beraber sağlayalım” çağrısına, Alman Devlet adamlarının verdiği “İsrail’in kendini savunma hakkını destekliyoruz” cevabını okurken, bir kaç gün önce gördüğüm bu rakamları hatırlatmak isterim. Bakın bilançoya. Sorularım var binlerce. Çocuklar, kadınlar, siviller ve halen kayıp olan binler. Yıkılmış bir şehir.





"Bu mu İsrail'in kendini savunması?"





Bakın görseldeki rakamlara. Sormak istiyorum Almanlara, anlamak istiyorum. Bu mu 'İsrail’in kendini savunması?' Her gün devam? 'Savunmak' bu mu? Anlamak isterim; Bu Filistinli ölen çocuklar ne ifade ediyor sizin için? Yıllarca, Almanya’da yaşadım, çalıştım, bir sanatçı olarak kültürleri buluşturan köprüler kurmak için çok eser yaptım, Almanya’da öğrenim gördüm, çok şey öğrendim Alman kültüründen. Almanya’yı bu kadar kendiyle çelişkide bulan, bu kadar insan haklarına duyarsız bir noktaya varmış bir siyaset güderken bulan bir tek ben değilimdir herhalde?"





"Antisemitist filan değiliz"





Biz Türklere gelince, Erdoğan’a oy vermiş, ya da vermemiş, ikiye-üçe bölünmüş, kimi zaman haksızlığa uğramış, kimi yerde demokrasi mücadelesi vermiş insanlarız. İyisiyle, kötüsüyle ve elimizden geldiğince. Biz de 85 milyonluk bir halkız. İsrail’in şu politikasını eleştirmek, karşı çıkmak neredeyse 'antisemitizm' olmuş, çok gülünç bu. Hayır! Antisemitist filan değiliz! Bir katliama, bir soykırıma, bir savaş suçuna karşıyız, komşu ülkelerimizde. Ben İsrail'e çok konsere gitmiş biriyim. Neden düşmanlık güdeyim? Bir yaşamı beraber paylaşsınlar, barış içinde, huzur içinde yaşasınlar, şu dertler bitsin isteriz Filistinlilerle, bunun nesi düşmanlık? Şu rakamlara bir daha bakın!"







