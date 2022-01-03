Fazilet Durağı yalanını itiraf eden İBB Sözcüsü Ongun: Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CNN Türk yayınında, İBB ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun yayına bağlanmak istedi.

"YALANCILIĞI MAHKEME KARARIYLA TESCİLLENDİ"

Kendisinin bir siyasi olduğunu ve belediye sözcüsünün muhatabı olmadığını belirten Göksu, "O ismi geçen arkadaş mahkeme kararıyla Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş. Mahkeme kararıyla... Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararıyla tescillenmiş bir belediyenin çalışanıyla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Danışman arkadaşlarımız gerekli cevabı verir." dedi.

ONGUN: MAHKEME KARARI VARSA İSTİFA EDECEĞİM

Mayıs ayında bir televizyon programında 'Fazilet Durağı' konusunda yalan söylediğini itiraf eden Ongun, bu sözler üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Ongun, "Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk’te “Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir” dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum! (Danıştay kararı elimde, düşünerek hareket ediniz lütfen.)" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK: FAZİLET DURAĞINDA HİÇ YOLCU ALINMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’nin iddia ettiği gibi 62 No’lu Kağıthane- Kabataş hattına ait Fazilet durağında 29 Mart Pazar günü 47 yolcunun binmediği belirlemişti.

Ongun, bu karar üzerine "Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" açıklamasını yapmıştı.

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Danıştay'a taşınan mahkeme kararında istenen 'soruşturma' talebi ise 'ifade özgürlüğü' olduğu gerekçesi ile reddedilmişti.

Kağıthane-Kabataş hattı yolcu listesi

GÜNDEM İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Fazilet durağı' yalanını itiraf etti