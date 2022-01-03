Gündem Fazilet Durağı yalanını itiraf eden İBB Sözcüsü Ongun Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim
POLİTİKA

Fazilet Durağı yalanını itiraf eden İBB Sözcüsü Ongun: Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 'mahkeme kararı ile yalancı ilan edildiğini' söyledi. Daha önce Fazilet Durağı konusunda yalan söylediğini itiraf eden Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fazilet Durağı yalanını itiraf eden İBB Sözcüsü Ongun: Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim
İBB Sözcüsü Murat Ongun

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CNN Türk yayınında, İBB ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun yayına bağlanmak istedi.

"YALANCILIĞI MAHKEME KARARIYLA TESCİLLENDİ"

Kendisinin bir siyasi olduğunu ve belediye sözcüsünün muhatabı olmadığını belirten Göksu, "O ismi geçen arkadaş mahkeme kararıyla Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş. Mahkeme kararıyla... Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararıyla tescillenmiş bir belediyenin çalışanıyla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Danışman arkadaşlarımız gerekli cevabı verir." dedi.

ONGUN: MAHKEME KARARI VARSA İSTİFA EDECEĞİM

Mayıs ayında bir televizyon programında 'Fazilet Durağı' konusunda yalan söylediğini itiraf eden Ongun, bu sözler üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ongun, "Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk’te “Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir” dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum! (Danıştay kararı elimde, düşünerek hareket ediniz lütfen.)" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK: FAZİLET DURAĞINDA HİÇ YOLCU ALINMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’nin iddia ettiği gibi 62 No’lu Kağıthane- Kabataş hattına ait Fazilet durağında 29 Mart Pazar günü 47 yolcunun binmediği belirlemişti.

Ongun, bu karar üzerine "Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" açıklamasını yapmıştı.

Danıştay'a taşınan mahkeme kararında istenen 'soruşturma' talebi ise 'ifade özgürlüğü' olduğu gerekçesi ile reddedilmişti.

Kağıthane-Kabataş hattı yolcu listesi
Kağıthane-Kabataş hattı yolcu listesi

İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Fazilet durağı' yalanını itiraf etti
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İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Fazilet durağı' yalanını itiraf etti

Fazilet Durağı yalanı tescillendi: '47 kişi organize şekilde otobüse bindirildi' denilen Fazilet durağından otobüse kimsenin binmediği ortaya çıktı
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Fazilet Durağı yalanı tescillendi: '47 kişi organize şekilde otobüse bindirildi' denilen Fazilet durağından otobüse kimsenin binmediği ortaya çıktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un
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İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Geçen hafta 1 kişi binmiş" dediği 62 numaralı otobüs MOBESE'de
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler hızla alınırken, İETT'de çekilen görüntü tartışma konusu oldu. Vatandaşın sosyal mesafe kuralına aykırı olarak balık istifi taşındığı o görüntülerle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Oranize bir operasyon' değerlendirmesinde bulunarak 'Geçen hafta aynı otobüste 1 kişi vardı' dedi. Ongun'un işaret ettiği 22 Mart 2020 tarihine dair otobüs görüntüleri ise bu sözleri yalanlıyor.

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