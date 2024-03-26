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Feci kaza! Yolcu otobüsü hafriyat kamyonu ile çarpıştı: Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda trafik, alternatif güzergahlardan sağlandı.

10:15 - 26/03/2024 Salı
AA
Antalya'da yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı
Antalya'da yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü ile 07 FCT 78 plakalı hafriyat kamyonu, Orta Mahalle Belek Yolu üzerindeki otobüs terminali önünde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'den Alanya'ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsünde bulunan yolcular, başka otobüse nakledildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda trafik, alternatif güzergahlardan sağlandı.



#Antalya
#Kamyon
#Serik
#yolcu otobüsü
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