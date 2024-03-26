Feci kaza! Yolcu otobüsü hafriyat kamyonu ile çarpıştı: Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü ile 07 FCT 78 plakalı hafriyat kamyonu, Orta Mahalle Belek Yolu üzerindeki otobüs terminali önünde çarpıştı.