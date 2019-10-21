Felçli çocuk inşaat demirleriyle yapılan yürüteçle hayata tutundu: Yardım bekliyor

Afganistanlı Golam Resul ve Salime Arap çiftinin 12 yıl önce dünyaya gelen oğlu Mahsut Arap, doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle beyin felci geçirdi. Ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen ve tedavisi için hastaneye götürülen Mahsut’a, kas iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanan Serebral Palsi tanısı konuldu.

Aile, çocuklarının tedavisi için hayırseverlerden ve devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

Doğumundan itibaren yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Mahsut, ailesiyle birlikte 4 ay önce geldiği Manisa’nın Yunusemre ilçesinde babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle ilk adımını atmaya başladı. Lalapaşa Mahallesindeki tek göz odalı evde hurda toplayarak geçimini sağlayan ve maddi imkanı olmayan aile, inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle Mahsut’un 12 yıl sonra hayata tutunmasını sağladı. Aile, çocuklarının tedavisi için hayırseverlerden ve devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

HAYAT Annelerinin sesini sadece bir kez duydular

Mahsut’a, kas iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanan Serebral Palsi tanısı konuldu.



"Destek bekliyoruz”

Türkçe bilmediği için bir başka Afganistanlı komşuları Muhammed Ahmadi aracılığıyla yardım çığlığını duyurmaya çalışan anne Salime Arap, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Mahsut Afganistan’da doğdu. Doğduğunda yaklaşık 2 saat boyunca hiç canlı değil gibiydi. Doktora gidince 15 gün boyunca kaldık. Doktorlar bir şey anlatmadı. Şu an da ne ayağında ne de ellerinde canlılık var. Ayakları üzerine basamadığı gibi ellerini de kullanamıyor. Manisa’ya geleli yaklaşık 4 ay oldu. Eşim böyle bir şey düşündü. Komşumuzun yardımıyla da bu arabayı yaptık.

Bununla birlikte ayaklarını basmaya ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Yeni geldiğimiz için henüz daha kimliğimiz yok. Babası da oğlum gibi hasta. Onda da böbrek taşı var. Kimliklerimiz olmadığı için de hastaneye gidemiyoruz. Hurda toplayarak geçimimiz sağlıyoruz. Günde ortalama 20 ila 30 lira arası kazanıyoruz. Bu parayla ev kirası, su ve elektrik borçlarını anca karşılıyoruz. Oğluma medikal bir yürüteç lazım. Alacak durumumuz da yok. Bu konuda destek bekliyoruz.”

Salime Arap, oğlu Maksut için yardım bekliyor.

Babasının yaptığı yürüteçle yürümeye çalışıyor

Sosyal medya sayfasından hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren Ünzile Özkan da aileye yardım eli uzattı. Ailenin elektrik ve su borçlarını ödeyerek, gıda yardımında bulunan Özkan, Mahsut’un yürüyebilmesi için gerekli olan medikal cihazın alınması noktasında hayırseverlere çağrıda bulundu.

HAYAT Zeytin çekirdeği yüzünden felç geçiren minik Ela yardım bekliyor

Ünzile Özkan, Arap ailesine yardım eli uzattı.

Özkan, şu şekilde açıklamada bulundu:

REKLAM