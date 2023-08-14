Fethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen göçmenlerden 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Botu ekibi ve Sahil Güvenlik Dalış Timince ilçe açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu.
Botta, 19 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.