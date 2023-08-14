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Fethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan botta 19 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.

23:03 . 14/08/2023 Pazartesi
AA
İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen göçmenlerden 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen göçmenlerden 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Botu ekibi ve Sahil Güvenlik Dalış Timince ilçe açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Botta, 19 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.


#Fethiye
#Muğla
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
#kaçak göçmen
43 dakika önce
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