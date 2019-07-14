FETÖ 378 çocuğu yetim bıraktı

Türkiye’nin birçok noktasında darbeci askerlerin kurşunlarıyla anne ya da babaları şehit olan çocukların acıları ve hüzünleri, darbe girişiminin üzerinden geçen 3 yıla rağmen dinmiyor. 15 Temmuz’da büyük bir mücadele ortaya koyarak hayatını kaybeden 251 şehitten geriye 378 yetim çocuk kaldı. FETÖ, 13 çocuğun annesini, 365’inin de babasını hayattan kopardı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde darbeci askerlere karşı verdikleri amansız mücadele sonucu hayatını kaybeden şehitlerin emaneti yetim çocuklar, 3 yıldır büyük bir acı, özlem ve gururla hayatlarına devam ediyor.

15 TEMMUZ’UN ACISI TAZE

TSK’ya sızan FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, o gece asker üniforması giyen terör örgütü üyelerinin kurşunlarıyla anne babaları şehit olan çocukların acısı dinmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi televizyondan yaptığı “sokaklara çıkın” çağrısı üzerine, Türk milleti yekvücut olarak, FETÖ’nün kalkışmasına karşı büyük bir mücadele ortaya koydu.

251 KAHRAMAN ŞEHATEDE YÜRÜDÜ

O gece, cuntacılara karşı sokağa çıkıp tank paletlerine ve helikopterlerden atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden 11’i kadın 251 vatandaş şehadete uğurlandı. FETÖ’nün Türkiye’yi kana buladığı gecenin en çok acı çeken ve mağdur olan kesimlerinden biri de hiç şüphesiz, darbeci askerlere karşı direnen anne ya da babasını şehit veren çocuklar.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul’da en büyük can kaybının yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önü ve Atatürk Havalimanı ile birçok noktada 3’ü kadın 99 vatandaş şehit oldu. Hain kalkışmada 155 çocuk yetim kaldı. Çocukların 9’u annesine, 146’sı da babasına en zor vedasını gerçekleştirdi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ’cü hainlerin bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan polislerden biri de 31 yaşındaki Demet Sezen’di. Çağrılmayı beklemeden göreve giden Sezen, meslektaşı ve eşi Hakan Sezen’e 3 yaşındaki oğlunu emanet etmişti.

365’İ BABASINI 13’Ü ANNESİNİ KAYBETTİ

Ankara’da da en yoğun saldırının yaşandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile kentin birçok noktasında 8’i kadın 149 vatandaş şehadete yürüdü. Evlat sahibi 101 şehidin 220 çocuğu anne ya da babasını kaybetti. Çocukların 4’ü annesiz, 216’sı da babasız hayatını sürdürmek zorunda kaldı. Muğla’da da FETÖ suikastçıları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele yapılan saldırıda 2 polis şehit edildi, 2 çocuk da yetim kaldı. Balıkesir’de ise darbeci askerlerce Valiliğin önünde vurulan bir vatandaşın çocuğu babasız kaldı. FETÖ, hain darbe girişimiyle 378 çocuğun 13’ünün annesini, 365’inin de babasını hayattan kopardı.

Hatıralarını yaşatıyorlar

Darbe girişiminin üzerinden geçen 3 yıl süresince şehit çocuklarından bazıları ilk kelimelerini söylemeye ve ilk adımlarını atmaya başladı, bazıları yazmayı öğrendi, bazıları lise ve üniversiteden mezun oldu, bazıları da dünya evine girdi. Şehit çocukları hayatlarının bu en özel anlarını, derin bir üzüntü, hüzün ve özlemle geçirirken yanlarında olmasını en çok istedikleri kişi hiç şüphesiz anne ve babalarıydı. Vatan savunmasının en şanlı örneklerini gösteren şehitlerin yetim çocukları, fotoğraflarla o gece kana bulanmış bir eşyayla ya da ebeveyninden öğrendiği bir değeri devam ettirerek anne babalarının hatıralarını yaşatıyor.

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