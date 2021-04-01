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POLİTİKA

FETÖ elebaşı Gülen örgütteki çözülmeyi itiraf etti: Fetret devri

FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen, örgüt içindeki kavgayı itiraf etti. Gülen'in örgüte mesajlar verdiği “kırık testi” konuşmaları adı altında 28 Mart’ta yayımlanan yazının “Fetret Devri mi” başlığı taşıması dikkat çekti.

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FETÖ elebaşı Gülen örgütteki çözülmeyi itiraf etti: Fetret devri
Fetullah Gülen

FETÖ lideri Fethullah Gülen, örgüt içine mesajlar verdiği “kırık testi” konuşmalarına bir yenisini ekledi. FETÖ lideri Gülen’in 2009 yılındaki konuşmasından hazırlanan yazısının başlığına “Fetret Devri mi” başlığı atması da, örgüt içinde devam eden kavgayı hatırlattı. Gülen yazısında, “Müslümanlığı araştıran insanlar, bizi gördüklerinde yürüdükleri yoldan gerisin geriye dönebilirler. İşte bütün bunlar da zihin karışıklığına sebep oluyor. Bu tür konularda konuşurken bir taraftan dinin muhkem hükümlerine bağlı kalmaya, diğer yandan da doğru bir üslup kullanmak suretiyle insanları rencide etmemeye ve kırmamaya çok dikkat edilmesi gerekir” dedi.

FETÖ içinde kavgalar

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması sonrasında terör örgütü içinde yaşanan çatışma, kamuoyuna açık alanlarda da devam etti. 2020 yılının mayıs ayında firari FETÖ’cü Tuncay Opçin, sosyal medya hesabından açık bir şekilde FETÖ lideri Gülen’in yakın çevresini eleştirdi. Öte yandan terör örgütü içinde liderlik kavgası yaşandığı da basına yansımış, hatta FETÖ’nün yayın organı Herkul.org sitesinde, 2020 yılının Haziran ayında “Vifak ve İttifak” başlıklı yayınlanan yazı, örgüt içindeki kavganın göstergesi olarak yorumlanmıştı.

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Para tartışmasını gündeme getiren FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı arasında da tartışma yaşanmıştı. Dumanlı, eski muhabiri Dönmez'i "fitne çıkarmakla" suçlamıştı. Dönmez ise eski müdürüne “Bu yaptığın gazetecilik değil” deyip “gazeteci etiğine yakışmayan” tutumlarını hatırlatmıştı.

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Ekrem Dumanlı tartışması

FETÖ içinde başlayan para kavgası Ekrem Dumanlı tartışması başlatmış, FETÖ’nün firari isimlerinden Tuncay Opçin, FETÖ içindeki Ekrem Dumanlı kavgasını anlatmıştı. Opçin kavgaya ilişkin, “İçinde bulunduğun grupla felsefi anlamda kopuş yaşamışsın. Çeker gidersin. Hem ayrılıyorsun hem kapı önünde olay çıkartıyorsun. Hizmet'in sistem değil, bazı gönüllülerinin karakter sorunu var. Bugün Ekrem Dumanlı'yı, Zaman'ı eleştiren bazı isimleri görünce gülüp geçiyorum. Zaman'da yazabilmek için kimleri kimleri devreye sokup, başarılı olamayınca şimdi hakperestlik adına, intikam alıyorlar” diye mesaj yazmıştı.

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