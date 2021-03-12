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POLİTİKA

FETÖ elebaşı Gülen'den darbecilere kucak açan Yunanistan'a övgü: Yaptıkları tarihin şanlı sayfalarına altınla yazılacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın tanıtımında, darbecilere kucak açan Yunanistan'ı "kardeş ülke" olarak nitelendirdi, Yunanistan'ın 'tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacağı ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen

FETÖ elebaşı Gülen, başkent Atina’da gerçekleştirilen ve hakkında yayımlanan kitabın internet ortamında düzenlenen tanıtım etkinliğine bir video mesajı gönderdi.

Gülen, mesajında, "Yunanistan, kardeş bir ülkedir" ifadesini kullandı.

Darbecilere kucak açan Yunanistan'ın "yiğitlik" gösterdiğini savunan Gülen, "Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak” değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in kitabını Yunanistan'da yayımlayan Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Marku ise Gülen'in din eğitimi adına yaptıklarıyla dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını iddia etti.

  • Marku, özel MEGA televizyonunda katıldığı bir programda da FETÖ elebaşı Gülen'i bir dini önder olarak adlandırmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından binlerce FETÖ mensubu, Yunanistan’a kaçmıştı.

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Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerle ilgili Türkiye’nin iade talebi, Yunan mahkemelerince kabul edilmemişti.

ABD'li tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "Fethullah Gulen: A Life Of Hizmet" adlı kitap, Yunanistan’daki Papazisis Yayınları tarafından Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülmüştü.

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PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütü üyelerine siyasi sığınma talebi altında ülkeye giriş izni veren Yunanistan'da örgütlere verilen desteğe bir yenisi daha eklendi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan kitap, Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü.

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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen yayınladığı yeni videoyla örgüt mensuplarına talimat gönderdi. İşaret ettiği Yunanistan'dan 'kardeşlerimiz' şeklinde bahseden Gülen, 'Orada size yeni kapılar açılıyor. Bugün İngiltere kardeşiniz, Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan kardeşiniz. Oralardan dünyaya açılan kapılarınız var' ifadelerini kullandı.


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