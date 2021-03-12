FETÖ elebaşı Gülen'den darbecilere kucak açan Yunanistan'a övgü: Yaptıkları tarihin şanlı sayfalarına altınla yazılacak

FETÖ elebaşı Gülen, başkent Atina’da gerçekleştirilen ve hakkında yayımlanan kitabın internet ortamında düzenlenen tanıtım etkinliğine bir video mesajı gönderdi.

Gülen, mesajında, "Yunanistan, kardeş bir ülkedir" ifadesini kullandı.

Darbecilere kucak açan Yunanistan'ın "yiğitlik" gösterdiğini savunan Gülen, "Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak” değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in kitabını Yunanistan'da yayımlayan Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Marku ise Gülen'in din eğitimi adına yaptıklarıyla dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını iddia etti.

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Marku, özel MEGA televizyonunda katıldığı bir programda da FETÖ elebaşı Gülen'i bir dini önder olarak adlandırmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından binlerce FETÖ mensubu, Yunanistan’a kaçmıştı.

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Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerle ilgili Türkiye’nin iade talebi, Yunan mahkemelerince kabul edilmemişti.

ABD'li tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "Fethullah Gulen: A Life Of Hizmet" adlı kitap, Yunanistan’daki Papazisis Yayınları tarafından Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülmüştü.

OYNAT 00:44 Yunan şaşırtmadı: Yayınevinden FETÖ elebaşına destek PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütü üyelerine siyasi sığınma talebi altında ülkeye giriş izni veren Yunanistan'da örgütlere verilen desteğe bir yenisi daha eklendi.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan kitap, Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Yunanistan'ın 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiği iddia edildi

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OYNAT 01:38 FETÖ elebaşı aylar sonra ‘Yunan kardeşlerimiz’ videosu ile ortaya çıtı: Bize kapılar açıyor orası güvenli liman Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen yayınladığı yeni videoyla örgüt mensuplarına talimat gönderdi. İşaret ettiği Yunanistan'dan 'kardeşlerimiz' şeklinde bahseden Gülen, 'Orada size yeni kapılar açılıyor. Bugün İngiltere kardeşiniz, Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan kardeşiniz. Oralardan dünyaya açılan kapılarınız var' ifadelerini kullandı.

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