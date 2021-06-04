FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.
- Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmiş, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.
Gülen'in Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.