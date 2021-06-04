FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e tutuklama talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılara müjde: 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu. Konuşmasında sanatçılara yapılacak destekleri açıklayan Erdoğan, '31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız.' dedi.

