Gündem FETÖ elebaşı Gülenin yeğeni Selahaddin Gülene tutuklama talebi
POLİTİKA

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e tutuklama talebi

MİT'in yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi Diğer
FETÖ elebaşı Gülenin yeğeni Selahaddin Gülene tutuklama talebi
Selahaddin Gülen

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

  • Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmiş, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.
Gelen son bilgilerine göre; Gülen, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Abone Ol Google News
Toplumun her kesimini birleştirdi

'Toplumun her kesimini birleştirdi'

​BM'den Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne övgü.
Doldu taştı

Doldu taştı

​Geçen hafta ibadete açılan Taksim Camii'nde cuma bereketi.
Salgında 661 milyar liralık destek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışında konuştu.

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'sinin açılışı gerçekleştiriliyor.

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Sağlık Bakanı Koca duyurdu

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar açıklandı.

​Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi

Bilim-2 gemisinden ilk sonuç.
Canını zor kurtardı

Canını zor kurtardı

​Sevmek istediği köpek üstüne atladı: 50 dikiş atıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.