Gündem FETÖden aranan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yüklü miktarda parayla yakalandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ firarileri İzmir'de yüklü miktarda parayla yakalandı

FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yüklü miktarda parayla yakalandı

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir'de saklandıkları evde yakalandı. Operasyonda örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liralık banknot ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri olan ve örgüt yapılanmasında "il-bölge-ülke imamları"nın üstünde konumlandırılan, örgütte "kadim abi, irşatçı" gibi sıfatlarla nitelendirilen Yusuf Bekmezci, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve istihbarat birimlerinin iki hücre evine düzenlediği operasyonda yakalandı.

Örgüt kanunu kadim abiden
DÜNYA
Örgüt kanunu kadim abiden

Bekmezci ile yakalama emriyle aranan, örgütte bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamlığı" yapan Akif Sarı da gözaltına alındı.

Operasyonda örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liralık banknot ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birebir görüşebilen en yakın isimlerden Bekmezci'nin, örgüt içi anlaşmazlıklarda sözü ve talimatlarına itimat edilen üst düzey isimler arasında yer aldığı ve mayıs ayında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Sinop Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in kayınpederi olduğu öğrenildi.

Aranan FETÖ'nün üst düzey yöneticileri İzmir'de yakalandı
GÜNDEM
Aranan FETÖ'nün üst düzey yöneticileri İzmir'de yakalandı
FETÖnün futbol yapılanması davasında karar

FETÖ'nün futbol
yapılanması davasında karar
Doğal gaza indirim sinyali

Doğal gaza indirim sinyali

​Bakan Albayrak: Maliyetteki düşüşlerin yansımalarını göreceğiz.
FETÖnün kritik isimleri yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri yakalandı

Operasyonda yüklü miktarda para ile dokümanlar ele geçirildi.
CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

FETÖ'nün akıl hocası Gülek'in Vehbi Koç'a gönderdiği belge ortaya çıktı.
İstanbul'da<br> kar başladı

İstanbul'da
kar başladı

Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Son 100 metre

Son 100 metre

​Türkiye'nin en yükseği, 650 bin kişinin elektriğini karşılayacak.
Ceren'in katiline<br>ağırlaştırılmış müebbet

Ceren'in katiline
ağırlaştırılmış müebbet

​Ceren Özdemir davasında mahkeme kararını verdi.
2 milyona satılık göl

2 milyona satılık göl

​Başakşehir'de 4 dönümlük alan alıcısını bekliyor.

Libya krizinde<br>BMGK riski

Libya krizinde
BMGK riski

Berlin Konferansı'ndan çıkan sonuçlar masaya yatırılıyor.
Gökbey<br>'Kartal' ile uçacak

Gökbey
'Kartal' ile uçacak

​Türkiye'de üretilmeyen parçalar yerli olarak geliştirilecek.
Binlerce aracı<br>kurtaracak adım

Binlerce aracı
kurtaracak adım

​6 ay bekletildikten sonra satışa çıkarılabilir.
Hüseyin Çimşir'e <br>sürpriz yardımcı

Hüseyin Çimşir'e
sürpriz yardımcı

Trabzonspor, Lampard'ın yardımcısıyla anlaştı.
Siyasi çözüm için önemli bir fırsat

Siyasi çözüm için önemli bir fırsat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesi açıklaması.
'Çakar' gitti <br>yeni çile başladı

'Çakar' gitti
yeni çile başladı

İstanbul'da bu kez tepe lambası takan araçların kabusu başladı.
1.2 trilyon dolarlık sermaye çöp olabilir

1.2 trilyon dolarlık sermaye çöp olabilir

​Dünya devi şirketler için dönüşüm uyarısı.
2 kez tekrarlandı <br>3 kez kurtarıldı

2 kez tekrarlandı
3 kez kurtarıldı

​2. Lig'de unutulmayacak bir penaltı anı yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.