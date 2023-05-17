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FETÖ firarisi Can Dündar muhalefete eleştiri yağdırdı: Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda sansı yok

FETÖ firarisi Can Dündar, 14 Mayıs seçimlerini hazmedemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısına tahammül edemeyen Dündar, muhalefete ise ateş püskürdü. Dündar, "Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda neredeyse hiç şansı yok. Seçmenlerde hayal kırıklığı var" dedi.

15:36 . 17/05/2023 Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu - Can Dündar

Kemal Kılıçdaroğlu - Can Dündar

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı ve yendi. Ancak bazı kesimler bu durumu hazmedemedi.

Bu hazımsızlık yaşayanların başında ise Can Dündar geliyor. FETÖ firarisi Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını hazmedemedi ve desteklediği muhalefete ateş püskürdü.

Can Dündar'ın muhalefet sitemi

Türkiye’ye dönme umuduyla 7’li koalisyonun kazanmasını isteyen FETÖ firarisi Can Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı olmadığını söyledi. Can Dündar, muhalefete yaptığı eleştirisinde de şu ifadeleri kullandı; "Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda neredeyse hiç şansı yok.Seçmenlerinde hayal kırıklığı o kadar fazla ki, sandığa getirmek zor olacak. Yurtdışında direniş gösteren insanlar için çok zor olacak. 21 yıl Erdoğan’dan sonra 5 yıl daha dayanılmaz olur."



#can dündar
#kemal kılıçdaroğlu
#millet ittifakı
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