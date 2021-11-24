Türkiye geride kalan güne döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü.

Yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü ifade edildi. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.

EKONOMİ Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

"ŞİMDİ BEKLENEN İKTİSADİ KRİZİN SİYASİ KRİZE EVRİLMESİ"

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, FETÖ firarisi Can Dündar, döviz kurundaki artışa ilişkin sosyal medya üzerinden konuşma yaptı.

Dövizdeki kur artışından medet uman Dündar, "Şimdi beklenen, bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:31 FETÖ firarisi Can Dündar: Şimdi beklenen bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen FETÖ firarisi Can Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, artan döviz kuru sonrası iktisadi krizin oluşacağını ve bunun da siyasi krize evrilerek erken seçime yol açacağını öne sürdü. BiP'te paylaş

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CAN DÜNDAR'IN YARGILANMASI

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 23 Aralık 2020'deki duruşmada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dündar hakkında bir müşteki yönünden, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "devleti gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından ifadesi alınmadığı gerekçesiyle dosyası ayrılmıştı.

Davaya bakan mahkeme heyeti, 8 Haziran'daki duruşmada Can Dündar hakkında, dosya kapsamı, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli şüphenin varlığını gösteren deliller, sanığın uzun süredir firari olarak başka dosyalardan aranması, mahkemenin başka dosyasından aldığı ceza sebebiyle kırmızı bülten ve iade işlemlerinin beklenmiş olması ve isnat edilen suç niteliğine göre, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetmişti.

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Sanığın yurt dışında ve halen Almanya'da bulunduğunun anlaşıldığını bildiren heyet, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar vermişti.

GÜNDEM Firari Can Dündar hakkında karar çıktı

GÜNDEM Cumhuriyet gazetesi: Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 2018’de kurtulduk