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Gündem FETÖnün yeni yapılanmadaki izdivaç imamı Ankarada yakalandı Yazışmalarda örgüte hizmet edenler deşifre oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ haberleri: FETÖ'nün izdivaç imamı Ankara'da yeni katolog evlilikleri organize ederken yakalandı

FETÖ'nün yeni yapılanmadaki 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı: Yazışmalarda örgüte hizmet edenler deşifre oldu

15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan FETÖ'nün yeniden yapılanması kapsamında örgütün izdivaç sorumlusu olduğu ileri sürülen Ali B, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Ali B'nin örgütün yurt dışında bulunan yöneticilerinden aldığı talimat doğrultusunda, Türkiye'de bulunan FETÖ mensuplarının örgüt içi evlilik yapmalarını koordine ettiği belirlendi. Zanlının telefonunun incelenmesi sonucunda örgüt içi evlilikleri koordine ettiği anlaşılan yazışmalar ortaya çıktı. Ali B'nin bir yazışmasında "Bizim evde kalıyor. Aile bizimle aynı görüşte. Dosyası yok şimdilik. Ankara'da bir dershanede öğretmenlik yapıyor. Maddi durumu çok iyi, manevi olarak da çok iyi birisi, enerjik, pozitif, hala aktif hizmet ediyor zaten" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
FETÖ lideri Fethullah Gülen -Arşiv
FETÖ lideri Fethullah Gülen -Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında örgütün "izdivaç imamı" olduğu ileri sürülen Ali B. gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

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ÖRGÜT İÇİ EVLİLİKLERİ KOORDİNE ETİĞİ TESPİT EDİLDİ

  • 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılmaya başlayan örgütün belirli kademelerde yeniden yapılanmaya gittiği ihbarını değerlendiren ekipler, bu kapsamda örgütün "izdivaç" faaliyetlerini yürüttüğünü tespit ettikleri Ali B'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ali B'nin örgütün yurt dışında bulunan yöneticilerinden aldığı talimat doğrultusunda, Türkiye'de bulunan FETÖ mensuplarının örgüt içi evlilik yapmalarını koordine ettiğini belirleyen ekipler, düzeledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

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Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ali B'nin üzerinden çıkan telefonun incelenmesi sonucunda, şüphelinin örgüt içi evlilikleri koordine ettiği anlaşılan yazışmalar ortaya çıktı.

"ARKADAŞA UYGUNSA FOTO ATIYORUM"

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yeniden organize olmaktan vazgeçmediğini gözler önüne seren yazışmaların bir kısmı şöyle:

  • " ... Bir abla var. Onun davası vs. problemi yok şükür. Bu arkadaşa olur gibi. 1995. Gazi maliye mezunu. Boy 1.65-66 İzmir'de oturuyor. Baba emekli. Mali müşavirlik stajı yapıyor. 1,5 yılı daha var bitirmesine. Anne baba girip çıktı beraat etti. Arkadaşa uygunsa foto atayım."

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"HALA AKTİF BİZE HİZMET EDİYOR"

  • "95 doğumlu Ankara Üniversitesi bu yıl mezun olacak, 1-2 dersi kalmış. Ankara'da yaşıyor. Memleketi Uşak. Bizim evde kalıyor. Aile bizimle aynı görüşte. Dosyası yok şimdilik. Ankara'da bir dershanede öğretmenlik yapıyor. Maddi durumu çok iyi, manevi olarak da çok iyi birisi, enerjik, pozitif, hala aktif hizmet ediyor zaten."

"96'lı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Maliye mezunu. 6 yıl 3 ay ceza aldı bu sene baharda. Ankara'da yaşıyor, ailesiyle kalıyor. 15 Temmuz'dan beri normalde bizle kalıyordu. Kırşehirli aslen. Ailesi önceden bizdendi, şimdi aynı görüşte değiller."

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KATOLOG EVLİLİK MODELİ SÜRDÜRÜLÜYOR

  • Şüpheli Ali B'nin el konulan dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda, FETÖ'nün yeniden yapılanırken "katalog evlilik" modelini sürdürdüğü, evlenecek örgüt mensubunun kişisel bilgileri, örgütle irtibat bilgileri, boyu-kilosu, mesleği, eğitim durumu, karakteri, ailesinin durumu, kaç yıldır örgüt içerisinde yer aldığı şeklinde sınıflandırma yapıldığı belirtildi.
MİT'in, ByLock kullanıcı olduğu da tespit edilen Ali B'nin irtibatlı olduğu kişiler üzerinden örgütün Türkiye izdivaç yapılanmasına yönelik araştırmalarının devam ettiği öğrenildi.
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