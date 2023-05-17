FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacağım

FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik, seçim sonucunu hazmedemeyince Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarda AK Partililere ve depremzedelere hakaretler yağdırdı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.
Seçim sonucunu hazmedemeyen muhalifler kin kusmaya devam ediyor
Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamlaması, muhalefeti ve terör örgütü destekçilerini rahatsız etti. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle depremzedeleri hedef alan muhalifler, vatandaşlara tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Son olarak Malta'da yaşadığı öğrenilen Şerife Nur Çepik isminde bir kadının seçim sonuçlarına yönelik yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere ağza alınmayacak sözler
Sosyal medya hesabından videolar çeken Çepik, skandal sözler sarf ettiği görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren depremzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.
Babası FETÖ'den hüküm giyen Şaban Çepik çıktı
Şerife Nur Çepik'in FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in kızı olduğu öğrenildi.
Depremzedelere ve Erdoğan'a oy veren vatandaşlara kin kusan Şerife Nur Çepik'in skandal sözleri şu şekilde:
Şerife Nur Çepik, daha sonra kendisine tepki gösteren takipçilerine hakaret etmeyi sürdürdü.