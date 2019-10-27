Gündem FETÖ ilişkisini ifşa eden kovuluyor
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ ilişkisini ifşa eden kovuluyor

CHP, partinin FETÖ ile bağlantısını itiraf eden eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’in açıklamalarından rahatsız oldu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP Genel Merkez Binası
CHP Genel Merkez Binası

Geçtiğimiz günlerde Ateş’in canlı yayında kullandığı “MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” ifadeleri için soruşturma başlatıldı. Ateş, için disiplin süreci başladı.

GÜLER DE İDDİA ETMİŞTİ

CHP, FETÖ ile bağlantısını deşifre eden diğer isimleri de kapının önüne koymuştu. Eski CHP’li Birgül Ayman Güler, 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin FETÖ ile ittifak yaptığını iddia etmişti. Güler, “Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi’yle yürüdüğünü hepimiz gördük” ifadelerini kullanmıştı. Güler için disiplin süreci işletilirken, kendisi partiden istifa etti.

Eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce CHP-FETÖ ilişkisini şöyle anlatmıştı: “Eski CHP’nin nasıl dönüştürüldüğünü, buna kimlerin yardım ettiğini hangi yöneticilerin işin içinde olduğunu biliyorum. Devşirme adamlar gelmeye başladı CHP’ye. FETÖ’den adamlar gelmeye başladı. Aday belirleme süreci yaşandı evlere şenlik. Kim belirliyor CHP’nin adaylarını, hangi güçler yönetiyor? Pesilvanya’dan mı yönetiliyor? Bu CHP’ye oy verirseniz FETÖ’ye oy vermiş olursunuz.”

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