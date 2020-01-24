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FETÖ kuryesi Bekmezci tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan ve örgütte “Kadim Abi, İrşatçı” sıfatlarıyla tanınan Yusuf Bekmezci, tutuklandı. Bekmezci’nin Türkiye’deki örgüte ait ‘Vakıfların sorumlusu-imamı’ olduğu ve örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ‘manevi hakem’ olarak bilindiği öğrenildi. Bekmezci, İzmir’de hücre evinde yakalanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Bekmezci
Yusuf Bekmezci

FETÖ’nün sözde “kadim abi, irşatçı” olarak nitelendirilen ve İzmir’de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Yusuf Bekmezci ile örgütün bir dönem sözde “Karşıyaka eyalet imamı” olan Akif Sarı’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bekmezci ve diğer şüpheliler İzmir Adliyesine götürüldü.

YÖNETİCİLİKTEN HAPİSTE

Sorgularının ardından Bekmezci, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan tutuklandı. Akif Sarı’nın da tutuklandığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bekmezci’nin gizlenmekte olduğu başkası adına kiralanmış Karşıyaka ilçesindeki bir daireye düzenlenen operasyonda yakalandığı anımsatıldı.

ÇEKİRDEK KADRODAN

Açıklamada, Bekmezci’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte örgütün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer aldığı, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunduğu ve Gülen’in yakın arkadaşlarından olduğu belirtildi. “Örgüt içerisinde ‘kadim abi - irşatçı’ gibi sıfatlarla tanınan Bekmezci’nin, örgütün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldığı” belirtildi.

ÖRGÜTÜN KASASI

Açıklamada “Örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il - bölge - ülke imamlarının dahi üzerinde sözde ‘manevi’ bir konumda bulunan Yusuf Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiştir” denildi. Bu arada Bekmezci ile aynı evde yakalanan örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan, tutuklandı.

Vakıflardan sorumlu

  • Yusuf Bekmezci’nin, KOM Daire Başkanlığı kayıtlarına göre “Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu” ve örgüte bağlı “Vakıfların sorumlusu-imamı” olduğu da belirlendi. Savcılığın tespitlerine göre Bekmezci’nin, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında sözde “manevi hakem” olarak bilinen, bu konulardaki söz ve talimatlarına itiraz edilemeyen, “örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen ve saygı duyulan kişilerden birisi olduğu” belirtildi. Bekmezci’nin Bank Asya’da 2013 Aralık ayından itibaren 1 milyon lira ve üzerinde para bulundurduğunun tespit edildiğine işaret edildi.

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