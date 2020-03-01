FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi: Aralarında mahrem imamlar da bulunuyor FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi: Aralarında mahrem imamlar da bulunuyor Adana’da aralarında avukat, polis ve gardiyanın da bulunduğu FETÖ’nün mahrem imamı olduğu ileri sürülen 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Yakalanan zanlılar arasında polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin mahrem imamı ile meslekten ihraç edilmiş polisler olduğu öğrenildi.



Haber Merkezi 01 Mart 2020, 10:11 Son Güncelleme: 01 Mart 2020, 10:28 İHA