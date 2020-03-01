Gündem FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi Aralarında mahrem imamlar da bulunuyor
ADANA

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi: Aralarında mahrem imamlar da bulunuyor

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi: Aralarında mahrem imamlar da bulunuyor

Adana’da aralarında avukat, polis ve gardiyanın da bulunduğu FETÖ’nün mahrem imamı olduğu ileri sürülen 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Yakalanan zanlılar arasında polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin mahrem imamı ile meslekten ihraç edilmiş polisler olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Aralarında avukat, gardiyan ve polisin de olduğu 19 zanlı gözaltına alındı.
Aralarında avukat, gardiyan ve polisin de olduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti 26 Şubat günü operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında avukat, gardiyan ve polisin de olduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

  • Emniyette 4 gün boyunca sorgulanan zanlılardan 16’sı etkin pişmanlık yasasından faydalanarak bildiklerini anlattı. Ancak 3 zanlı ifade vermedi. Yakalanan zanlılar arasında polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin mahrem imamı ile meslekten ihraç edilmiş polisler olduğu öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1’i tutuklanırken, 18 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı
GÜNDEM
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı
Eksi 5 derecede can pazarı

Eksi 5 derecede can pazarı

Bot su aldı, yüzerek kıyıya çıkan göçmen hipotermi geçirdi.
Kapan-7Karadağ Operasyonu başladı

'Kapan-7
Karadağ Operasyonu' başladı

​İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Şırnak'ta düğmeye bastı.
76 bin kişiAvrupa yolunda

76 bin kişi
Avrupa yolunda

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son rakamı açıkladı.
Ülkede<br>alarma geçildi

Ülkede
alarma geçildi

​ABD'de panik: İlk ölüm gerçekleşti, yeni vakalar görülüyor.
Döverek Türkiye'ye gönderdiler

Döverek Türkiye'ye gönderdiler

​Yunan askerleri botla ülkeye geçen 2 göçmeni darp etti.
Esed'e 9 yılın<br>en ağır darbesi

Esed'e 9 yılın
en ağır darbesi

​Yüzlerce hedef imha edildi, 2 binden fazla kayıp var.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
Virüs hızla yayılıyor

Virüs hızla yayılıyor

​Salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi daha hayatını kaybetti.
'Türkler hiç acımıyor'

'Türkler hiç acımıyor'

​Rus gazeteci İdlib'de SİHA'ların etkisini anlatıyor...
Önümüzden çekil

Önümüzden çekil

​Bizi buna zorladılar, sonuçlarına katlanacaklar.
O adam<br>benim babam!

O adam
benim babam!

​Şehit Selman Cankara'nın 1,5 yaşındaki oğlu yürekleri dağladı.
Atina krizde

Atina krizde

​Avrupa'ya akın eden mülteciler Yunanistan'ı teyakkuza geçirdi.
Almanya'da<br>evlat nöbeti

Almanya'da
evlat nöbeti

​PKK'nın kaçırdığı kızı için mücadelesini sürdürüyor.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakanı Akar ve komutanlar sınırda.
Virüsün faturası<br>1 trilyon dolar

Virüsün faturası
1 trilyon dolar

​Borsalar eriyor, 5 milyon şirket risk altında.
İdlib diplomasisi

İdlib diplomasisi

Erdoğan, Suriye ile ilgili Ruhani, Macron ve Michel ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.