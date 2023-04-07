FETÖ trolü vekiller

Örgüt, sosyal medyada kendisini iyi ifade edebilen mensupları ile aynı beceriye sahip yakınlarına da görüntülü yayın yapması talimatı verdi. FETÖ’cülerin çektiği videoları sosyal medya platformlarında paylaşan sosyal medya imamının, paylaşımların daha çok etkileşim alması ve ses getirmesi için siyasetten destek aldığı da ortaya çıkarıldı. Savcılığın tespitlerine göre videoların daha çok tepki toplaması ve daha büyük kitlelere ulaşması amacıyla, FETÖ ile irtibatlı milletvekillerine bu videoların gönderilerek kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmalarının sağlandığı iddia etti.