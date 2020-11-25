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Gündem FETÖ tweetleri hatırlatılan İYİ Partili Erdem Bir tanesi bile ülke aleyhine değil
POLİTİKA

FETÖ tweetleri hatırlatılan İYİ Partili Erdem: Bir tanesi bile ülke aleyhine değil

FETÖ lideri Fethullah Gülen ve HDP’li isimlere yönelik attığı “övgü dolu” tweetleri sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Tek bir tanesi bile hukuka, ahlaka ve bu ülkenin aleyhine değildir” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e “methiyeler düzdüğü”, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara direnmeme çağrısı yaptığı ve HDP ile Abdullah Öcalan’a yönelik “övgü dolu” tweetler atması partililerde tepkilere neden olmuştu.

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"Tek bir tanesi bile hukuka, ahlaka ve bu ülkenin aleyhine değil"

Yeniçağ Gazetesinden Murat Ağırel’e açıklamalarda bulunan Erdem’e attığı tweetler soruldu. Ağırel’in “İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın size hatırlattığı önceden yaptığınız paylaşımlar var. Bu paylaşımlarınızı nasıl açıklarsınız?” sorusuna Erdem, “Ben hukukçu bir akademisyen olarak, Twitter'a girdiğim 2011 senesinden beri 38 bini aşkın tweet atmışım. Tek bir tanesi bile hukuka, ahlaka ve bu ülkenin aleyhine değildir” dedi.

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