FETÖ tweetleri hatırlatılan İYİ Partili Erdem: Bir tanesi bile ülke aleyhine değil

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e “methiyeler düzdüğü”, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara direnmeme çağrısı yaptığı ve HDP ile Abdullah Öcalan’a yönelik “övgü dolu” tweetler atması partililerde tepkilere neden olmuştu.

GÜNDEM İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha: Bahadır Erdem FETÖ'ye methiyeler düzüp darbe gecesi skandal bir çağrı yapmış

Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz? pic.twitter.com/pJAFOyeZBV — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) October 29, 2020

"Tek bir tanesi bile hukuka, ahlaka ve bu ülkenin aleyhine değil"

Yeniçağ Gazetesinden Murat Ağırel’e açıklamalarda bulunan Erdem’e attığı tweetler soruldu. Ağırel’in “İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın size hatırlattığı önceden yaptığınız paylaşımlar var. Bu paylaşımlarınızı nasıl açıklarsınız?” sorusuna Erdem, “Ben hukukçu bir akademisyen olarak, Twitter'a girdiğim 2011 senesinden beri 38 bini aşkın tweet atmışım. Tek bir tanesi bile hukuka, ahlaka ve bu ülkenin aleyhine değildir” dedi.

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