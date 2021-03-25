FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp KKTC’den Türkiye’ye getirildi

Hayat

Annesi ve ağabeyini 8 saat arayla virüsten kaybetti: Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin

Mimarlık ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Yavuz Sezer ile annesi Suat Sezer, koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 8 saat arayla hayatlarını kaybetti. Annesi ve kardeşini kaybeden Modern Türkiye Tarihi ve Ortadoğu Araştırmacısı, İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Sezer, “Sarsıcı bir şekilde arka arkaya oldu. Önce annemin haberini aldık. O şokun etkisi devam ederken ağabeyimin haberi geldi. Çok zor” dedi.