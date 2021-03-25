Gündem FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp KKTCden Türkiyeye getirildi
POLİTİKA

FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp KKTC’den Türkiye’ye getirildi

Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.

Haber Merkezi AA
FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp KKTC’den Türkiye’ye getirildi
Ayşe Özalp ve İsmail Okkalı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Türkiye'ye getirildi.

  • Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtildi.

FETÖ içindeki kavga gizli kasaların yolsuzluk ve karanlık servetlerini ifşa ediyor
GÜNDEM
FETÖ içindeki kavga gizli kasaların yolsuzluk ve karanlık servetlerini ifşa ediyor

FETÖ rolü ortaya çıkarılsın
GÜNDEM
FETÖ rolü ortaya çıkarılsın
Abone Ol Google News
Süveyşi tıkadık özür dileriz

Süveyş'i tıkadık özür dileriz

​Karaya oturan geminin sahibi Japon şirketten açıklama.
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Bina sakinleriyle sohbet edip "Kamera var mı?" diye sordu.
Reuterstan dikkat çeken Erdoğan-Biden analiz: Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanı zorlanacak

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

​Dünyaca ünlü yatırımcıdan TL'deki saldırılara tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.