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FETÖ ve PKK Bay Kemal’e oy verdi

14 Mayıs öncesinde “baharlı, güneşli” sloganlarla PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü. FETÖ’cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi’ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdaroğlu’na oy verdi. PKK’lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Erdoğan’a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu’na tam 2 bin 274 oy çıktı.

04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

14 Mayıs öncesinde “baharlı, güneşli” sloganlarla PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü. FETÖ’cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi’ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdarğlu’na oy verdi. PKK’lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Erdoğan’a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu’na tam 2 bin 274 çıktı. Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde milletvekilliği seçimlerinde ise oyların büyük bir çoğunluğunun Yeşil Sol Parti’ye verildiği görüldü. 1 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de Yeşil Sol Parti’ye 517, 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 413, 3 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 377 oy çıktı. 2053 oyun 1922’si Yeşil Sol Parti’ye, 244’ü CHP’ye, 133’ü ise AK Parti’ye verildi.


'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi
'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağı algısı oluşturuldu. Samsun'da çelik yelek giyen Kılıçdaroğlu'nun daha sonraki durağı olan Tandoğan mitinginde, alanın fotoğraflarını çektiği tespit edilen bir emekli özel kuvvetler mensubu Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, suikast iddialarının olduğunu gözaltına alınan emekli askerinde bu suikastlerle bağlantılı olduğunu belirten bir dilekçe vererek şikayetçi oldu. Polis, gözaltındaki emekli özel kuvvetler mensubunun telefonunu inceleyince şüphelinin CHP tarafından bir güvenlik şirketi aracılığıyla tutulduğunu ortaya çıkardı. Emekli askerin CHP ile bütün bağlantıları deşifre olunca Kılıçdaroğlu'nun avukatı "telefonunun imajını almayın şikayetten vazgeçiyoruz" diyerek yeni bir dilekçe vererek şikayetten vazgeçti.


#Seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
#FETÖ
#PKK
#HDP
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