Gündem FETÖcü Enes Kanter Yunan bayrağından sonra Atina Başpiskoposunun eline sarıldı
POLİTİKA

FETÖ'cü Enes Kanter Yunan bayrağından sonra Atina Başpiskoposu'nun eline sarıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğraflar paylaşan teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'in Atina Başpiskoposu Yeronimos’u karşılayıp önünde eğildiği görüntüler ortaya çıktı. FETÖ'cü Kanter daha sonra ise Atina Başpiskoposu'nun elinden tutup makam odasına götürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖcü Enes Kanter Yunan bayrağından sonra Atina Başpiskoposunun eline sarıldı
Enes Kanter-Atina Başpiskoposu Yeronimos

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından alçak FETÖ'cülerin kaçış noktalarından Yunanistan'a en büyük destek yine FETÖ'cülerden geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğraflar paylaşan elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, yeni bir görüntüyle gündeme geldi.

ÖNÜNDE EĞİLEREK KARŞILADI

Görüntülerde FETÖ'cü Kanter'in Atina Başpiskoposu'nu ayakta karşıladığı ve önünde eğildiği görüldü. Kanter daha sonra ise Atina Başpiskoposu'nun elinden tutup makam odasına götürdü.

FETÖ elebaşı Gülen Atina Başpiskoposu'na firari Enes Kanter'le dualarını iletti
OYNAT 00:41
FETÖ elebaşı Gülen Atina Başpiskoposu'na firari Enes Kanter'le dualarını iletti
Kendisini FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanımlayan firari FETÖ'cü Enes Kanter, Atina Başpiskoposu'nu kapıda karşıladı ve elinden tutarak makam odasına kadar görürdü. FETÖ'cü Kanter burada Atina Başpiskoposu'na, FETÖ elebaşının selamlarını getirdiğini ve kendisi için dua ettiğini söyledi.


FETÖ'cü Enes Kanter'in 'Yunan' sevdası: Şimdi de bayrak diğerine sarıldı
GÜNDEM
FETÖ'cü Enes Kanter'in 'Yunan' sevdası: Şimdi de bayrak diğerine sarıldı
Güneş tutulması depremin habercisi mi?

Güneş tutulması
depremin habercisi mi?

​'Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi.'
Kazanın ardından ilk görüntü

Kazanın ardından ilk görüntü

Aliyev'den Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' ziyareti.
Blokzincir İstanbul programı

Blokzincir İstanbul programı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Milyonlarca aday merakla bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftiralarına sert yanıt.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kimyasal silah iftiralarına sert tepki: Bu namussuzluktur hesabı sorulacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kimyasal silah iftiralarına sert tepki: Bu namussuzluktur hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftiralarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki sır 8 saatinde hamburger yemeye gittiğini söylemesini de değerlendiren Erdoğan, "Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Togg ve Trendyol'dan iş ortaklığı: Üç aşamalı olarak hayata geçirilecek
Ekonomi

Togg ve Trendyol'dan iş ortaklığı: Üç aşamalı olarak hayata geçirilecek

Togg ile Trendyol, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sağlamak üzere niyet mektubu imzaladı. Üç aşamalı olarak hayata geçecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetler karşılıklı olarak entegre edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger tepkisi: Siyasetin acemisi olduğunu gösterir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger tepkisi: Siyasetin acemisi olduğunu gösterir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD'deki ziyareti sırasında sır 8 saatinde hamburger yemeye gittik sözlerini de değerlendiren Erdoğan, "Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.