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POLİTİKA

FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

Eski MİT mensubu FETÖ'cü Enver Altaylı 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'askeri casusluk' suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖcü eski istihbaratçı Enver Altaylıya 23 yıl 4 ay hapis cezası
Enver Altaylı

Türkiye’de istikrarsızlığa oynayan çevreler için bir dönem CIA’ya çalıştığı bilinen FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı davasında karar çıktı.

FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski istihbaratçı Mehmet Barıner'e ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ajan' demişti

Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı (73) örgütün karakutusu çıktı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı ziyarette, bir gazetecinin kendisine FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile ilgili soru sorması üzerine, Altaylı'nın bir ajan olduğunun altını çizerek cevap vermişti.


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Cezası belli oldu

Eski MİT personeli FETÖ'cü Enver Altaylı'ya toplamda 23 yıl 4 ay hapis.

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