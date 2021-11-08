FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

Türkiye’de istikrarsızlığa oynayan çevreler için bir dönem CIA’ya çalıştığı bilinen FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı davasında karar çıktı.FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski istihbaratçı Mehmet Barıner'e ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ajan' demişti
Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı (73) örgütün karakutusu çıktı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı ziyarette, bir gazetecinin kendisine FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile ilgili soru sorması üzerine, Altaylı'nın bir ajan olduğunun altını çizerek cevap vermişti.