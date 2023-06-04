FETÖ’cü eski polis yakalandı: Örgütün gizli haberleşme programını kullanıyordu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan eski polis memuru Mehmet Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. MİT Başkanlığı ile yapılan ortak çalışmada polis hükümlünün saklandığı yeri tespit etti.

Polis hükümlünün adresine yaptığı baskınla onu gözaltına aldı