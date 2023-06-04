|
Gündem

FETÖ’cü eski polis yakalandı: Örgütün gizli haberleşme programını kullanıyordu

Adana polisi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis memurunu, MİT Başkanlığı ile ortak yaptığı çalışma sonucu yakaladı.

12:38 . 4/06/2023 Pazar
IHA
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan eski polis memuru Mehmet Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. MİT Başkanlığı ile yapılan ortak çalışmada polis hükümlünün saklandığı yeri tespit etti.
Polis hükümlünün adresine yaptığı baskınla onu gözaltına aldı
Hükümlünün örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock’u kullandığı, örgüt içesinde düzenlenen sohbetlere katıldığı, örgütsel sohbetler düzenlendiği yönünde birden fazla beyan olduğu öğrenildi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.

#FETÖ
#ADANA
#Operasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Abdulkadir Uraloğlu kimdir?