FETÖ'cü eski subayın DHKP-C'li kardeşleri tutuklandı Terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınan iki kardeş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Örgütün alt kanadı Dev-Genç militanlarının, FETÖ/PDY bağlantılı olduğu gerekçesi ile daha önce TSK’dan ihraç edilen ve geçtiğimiz mart ayında yakalanan bir kadın üsteğmen ile kardeş oldukları öğrenildi.

Abone Ol