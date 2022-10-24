Gündem FETÖcü Hakan Şükürü canlı yayına çıkarıp övgüler dizdiler Görüntülere tepki yağdı
POLİTİKA

FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarıp övgüler dizdiler: Görüntülere tepki yağdı

Geçtiğimiz yıllarda Atatürk’ü bile kullanmaya çalışan, son dönemde ise Oğuzhan Uğur’un methiyeler dizdiği FETÖ’cü Hakan Şükür hortladı. FETÖ’cü Hakan Şükür’le Youtube'da FluTV kanalında yayınlar yapan İlker Canikligil ve Mustafa Seven’in, ''Türkiye'nin en büyük golcüsü'' diyerek açtıkları program sosyal medyada büyük tepki çekti.

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FETÖcü Hakan Şükürü canlı yayına çıkarıp övgüler dizdiler: Görüntülere tepki yağdı
FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarıp övgüler dizdiler.

Youtube'da FluTV kanalında yayınlar yapan İlker Canikligil ve Mustafa Seven, 'Hakan Şükür'ü Dinlemek' başlığıyla FETÖ'cü Hakan Şükür ile bir röportaj gerçekleştirdi. Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ve firari Hakan Şükür'ü ''Türkiye'nin en büyük golcüsü'' övgüsüyle onurlandırarak açtıkları program sosyal medyada büyük tepki çekti.

  • Reklam Yönetmeni ve Youtuber İlker Canikligil'in sunduğu programda, Hakan Şükür'e ''FETÖ'cü'' diyememesi dikkat çekerken, programı izleyenlerin akıllarına ''Bu yayın, firari Şükür'ü aklama yayını mı?'' sorularını da beraberinde getirdi.

FETÖ FİRARİSİ HAKAN ŞÜKÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

FETÖ firarisi Hakan Şükür kendisine sorulan sorulara, ''Hakkımda açılan tek bir soruşturma yok. Ben zaten Amerika'da yaşamak istiyordum. Milletvekili seçilemediğim için kaçmadım.'' ifadelerini kullanırken, FETÖ ile nasıl tanıştınız sorusuna, ''Ben ünlü biri olduğum için benimle tanışmak isteyenler olur. Ben kimseyle tanışmadım.'' şeklinde cevap verdi.

  • Fetullahçı Şükür'ün açıklamaları ve iddiaları sosyal medyada tepki çekerken, programın sunucuları İlker Canikligil ve Mustafa Seven'e de yoğun eleştiri geldi.

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BÜYÜK TEPKİ SONRASI OĞUZHAN UĞUR VAZGEÇMİŞTİ

Babala TV isimli YouTube kanalı üzerinden program yapan ve son günlerde konuk aldığı siyasi isimlerle gündem olan Oğuzhan Uğur'un Hakan Şükür'ü davet eden sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.

Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı. Ardından Hakan Şükür'den, "2 defa yazdıklarını silmek zorunda kalındığı Ülkemde Oğuzhan Uğur ‘u anlamakla beraber, toplumun da bu durumdan bir şeyler anlamasını tabi ki isterim. Duygularımı bu kısa özette ve tamamını da linkte olduğunu hatırlatayım” açıklaması gelmişti. Oğuzhan Uğur ise sosyal medya hesabından, "Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim.'' diye yazmıştı.

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