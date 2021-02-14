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POLİTİKA

FETÖ'cü Kamil Bakum'dan Muhsin Yazıcıoğlu itirafı: 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil Bakum, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin itiraflarda bulundu. Bu gelişme üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişi hakkında soruşturma başlattı. Zanlılardan 3'ü için yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu.

FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder'in "O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu olayı çözülür" dediği Kamil Bakum, İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalandı.

2 Ocak'ta Gaziantep'e getirilen Bakum, İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey isimlerce sorgulandı.

Kamil Bakum'un 150 sayfalık ifadesinde hem örgüt hem de Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili önemli isim ve bilgiler verdiği öğrenildi.

Birçok olayda itirafçı oldu

Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Veysel Aşkın, emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalanan Kamil Bakum'un FETÖ'nün çok önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Bakum'un FETÖ'nün Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ndaki 19 ili kapsayan avukatlardan sorumlu bölge imamı olduğunu ifade eden Aşkın, şöyle devam etti: "Etkin pişmanlık kapsamında verdiği 150 sayfayı bulan ifade ve itiraflarında pek çok olayı anlatıyor. Bizi ilgilendiren husus, Muhsin başkanın suikastıyla ilgili söyledikleridir. Burada iki şeyi söylüyor. Birincisi, Fetullah mankurtunun talimatıyla örgütün Türkiye imamı denilen Barbaros Kocakurt tarafından dosyanın üzerinin örtülmesi. İkincisi, Muhsin başkanın düşürülen helikopterinden parçaları söken Aydın Özsıcak ve Davut Uçum isimli 2 asker var. Bunlar daha sonra Marmaris'te Cumhurbaşkanına yapılan suikast girişiminde ortaya çıktılar. Bunlara yine örgüt yöneticisi Turan Canpolat tarafından yönlendirilen, askeri mahrem imamdan aldıkları talimat sonucunda avukat Mustafa Ataları müdafi olarak görevlendirilmesi talimatının verildiğini söylüyor. Ve kendi ifadeleriyle tereyağından kıl çeker gibi bu olayın içerisinden çıktıklarını beyan ediyor."

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7 kişi hakkında soruşturma kararı

Kamil Bakum'un ifadesinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Yazıcıoğlu soruşturma dosyasına da girdiğini belirten avukat Aşkın, şunları söyledi:

  • "Bu ifadeler Kahramanmaraş savcılığına ulaştıktan sonra çok önemli bir gelişme yaşandığı bilgisi kulağımıza gelmiştir. Bu ifadeler doğrultusunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 kişi hakkında işlem başlattığı, bunların 3'üyle ilgili yakalama kararı çıkardığı yönündedir. Bu, oldukça önemlidir. Bizim başından beri ifade ettiğimiz şey, bu bir suikasttır, örgütlü bir yapı tarafından yapılmıştır. Zaten bu kadar komplike bir olay ancak örgütlü bir yapı tarafından icra edilebilir. Buradaki tüm parmak izleri FETÖ'yü göstermektedir. Yeni yakalanacak şahıslar ve alınacak ifadeler ile itiraflar doğrultusunda biz bu olayın çok daha net bir şekilde aydınlanacağını ve olayda dahli olan herkesin bir gün mutlaka su yüzüne çıkacağına inanıyoruz."

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