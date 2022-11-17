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POLİTİKA

FETÖ'cü Keneş İsveç basınına resmen yalvardı: Beni Türkiye'ye iade etmeyin

FETÖ'nün gazetesi Today's Zaman'ın yayın yönetmeni Bülent Keneş, Türkiye'ye iadesi gündeme gelince İsveç basını mikrofon uzattı. İfadelerinden, iade edilmekten endişe duyduğu sezilen Keneş, "Beni Türkiye'ye iade etmeyin" mesajını verdi.

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Haber Merkezi Diğer
FETÖcü Keneş İsveç basınına resmen yalvardı: Beni Türkiyeye iade etmeyin
Bülent Keneş

İsveç haber ajansı SVT Nyheter'e açıklamalar yapan FETÖ'cü Bülent Keneş, "Türkiye ile İsveç hükümetleri arasında yapılan pazarlıkların iade sürecimi etkilemesinden endişe ediyorum" dedi.

Altı yıldır İsveç'te yaşayan Keneş, hain darbe girişiminden 9 gün önce sosyal medya hesabından darbe olacağının sinyallerini vermesine rağmen, İsveç basınına, "Benim darbeyle alakam yok" dedi.

"İSVEÇ'İN HUKUK DEVLETİ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Kendisinin "uluslararası saygın bir gazeteci ve siyaset bilimcisi" olduğunu söyleyen Keneş, "Bu yüzden beni susturmak istiyorlar" dedi. Star'da yer alan habere göre İsveç'e methiyeler düzen Keneş, "Ben İsveç'in hukuk devleti olduğuna hep inandım ve hâlâ da inanıyorum. İsveç'te insan haklarına saygı ve özgürlüğün önemi büyük. İsveç'in beni koruyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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