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POLİTİKA

FETÖ'cü Orhan İnandı adliyede: İtirafta bulundu

MİT operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı adliyeye gönderildi. İnandı, ifadesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu itiraf etti. FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları hakkında da bilgiler verdi.

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FETÖcü Orhan İnandı adliyede: İtirafta bulundu
Orhan İnandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen İnandı'nın soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Pensilvanya'daki yapı hakkında bilgi paylaştı

İnandı’nın FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği belirtildi. İnandı’nın, FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.

5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
OYNAT 02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz.' dedi.


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