ByLock mesajları çözüldü

ABDULLAH SARICA

FETÖ’nün, 2015’teki Kırgızistan genel seçimlerini yakından takip etmesi ByLock yazışmalarına yansıdı. MİT’in Kırgızistan’daki operasyonuyla Türkiye’ye getirilen Orhan İnandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Başsavcılığı, İnandı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, İnandı’nın örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde ülke imamı ve Orta Asya mesulü olarak yer aldığı, yurt dışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

İNANDI VE ÖZCAN MESAJLARI

İnandı’nın örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı tespit edildi. ByLock yazışmaları çözülen İnandı’nın, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Mustafa Özcan’la yazışmalarına ulaşıldı. Yazışmalarda İnandı ve Özcan’ın 2015’teki Kırgızistan genel seçimleriyle ilgili konuştuğu görüldü. İnandı ve Özcan arasındaki 10 Ekim 2015 tarihli yazışma şu şekilde:

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İYİ BİR SEÇİM GEÇTİ

“Abi hürmetler. Seçim bitti. İyi bir seçim geçti çok şükür. Başkanın partisi 1. oldu 38 vekil. Respublika 2. 28 vekil. 3. Kırgızistan Partisi başkana yakın parti 18 vekil. 4. Önügü Partisi 12 vekil. Bir Bol Partisi 11 vekil. Ata Meken de 8 vekil gibi net olmayan sonuçlar. Abi genelde herkesin kanaati şaibesiz güzel bir seçim geçti. Abi 4. partinin 13, 5. parti Bir Bol’un 12, 6. parti Ata Meken’in 11 vekil. Sonuçlar kesin denebilir.”

ÖRGÜT LEHİNE ÇALIŞTILAR

İnandı ile Özcan’ın, Kırgızistan seçim çalışmalarında örgüt lehine aktif rol oynadığının anlaşıldığını belirten TEM polisi, İnandı’ya bu yazışmaları sordu. İnandı, “Mustafa Özcan, Özgün inşaat firmasının başkanı olmasından dolayı seçimi merak etmiş, ben de genel bilgi vermiştim. Belirtildiği gibi örgüt lehine rol alma olayı yoktur” iddiasında bulundu. İnandı, Kırgızistan’da farklı tarihlerde yapılan seçimlere ilişkin de “Cemaat olarak biz herhangi bir tarafta bulunmadık, kimseyi desteklemedik. Yeni hükumet ile ilişkileri kurarak çalışmaya devam ettik” dedi.

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