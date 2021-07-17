​FETÖ’cüyü ihraç yetkisi 1 yıl uzuyor

15Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL’in 18 Temmuz 2018’de kaldırılmasıyla birlikte kamu kurumlarından FETÖ’cülerin temizlenmesi için yasal düzenleme yapılmıştı. Söz konusu 7145 sayılı yasa, 31 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda, FETÖ’cülerin Bakan onayı ile ihracına imkan tanıyan geçici düzenlemenin süresi 3 yıl olarak belirlenmişti. Bu süre 31 Temmuz’da doluyor. Söz konusu sürenin uzatılması için hazırlanan yeni düzenlemeyi de içeren torba kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte deşifre olan örgüt mensuplarının ihracı, rütbelerinin alınması, mesleğe ilişkin unvanlarının kullanılmaması gibi bazı tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin 3 yıl daha uzatılması istendi.

OHAL’İ KALDIRAN PARTİYİZ

AK Parti, dün teklifin süresini 1 yıla çekme kararı aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, terörle mücadele kapsamındaki gözaltı sürelerinin uzatılması ve kamudaki ihraçlara ilişkin OHAL yetkisinin uzatılması süresini 3 yıldan 1 yıla indirdiklerini açıkladı. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Turan şunları kaydetti: “Muhalefetin ve kamuoyunun önerilerini dikkate alarak, 25 maddelik torba yasa teklifinin bazı maddelerini değiştireceğiz. Teklifin içinde OHAL ile ilgili 3 madde de var. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde bölgesel olan OHAL’i kaldıran bir partiyiz. Biz aynı şekilde hain FETÖ’nün yapmış olduğu darbe girişiminden sonra FETÖ ile mücadele kapsamında Meclis’in de büyük çoğunluğunun verdiği destekle 2018’de OHAL’i kaldırmış bir partiyiz.”

3 YILDAN 1 YILA ÇEKİLDİ

Kamuoyundan gelen bazı çekinceleri dikkate aldıklarını ve yeniden değerlendirme yaptıklarını belirten Turan, “Tekrar görüştük tartıştık, tüm taraflarla anlaşarak TMSF’nin kayyum yetkileri 3 yıl uzamak durumunda; ancak terörle mücadele kapsamında 3 yıl olan gözaltı süresini revize ederek 1 yıla indiriyoruz. Kamu personeli ihracı ile ilgili 3 yıl olan teklifimizi de yine 1 yıla indiriyoruz. Bu adımı önemsiyorum. Haftanın başından beri muhalefet partileri, ‘AK Parti seçime OHAL’le gitmek istiyor, AK Parti OHAL’i sevdi, AK Parti OHAL’i sindirmek için OHAL’i seçimde kullanacak’ dedi. Artık bizi anlayın. Biz OHAL’i istemiyoruz ama Türkiye gerçekleri var. Türkiye’nin önünde hain FETÖ var. Sorunları var. Muhalefetin anlamsız yaklaşımını da ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Bir derdimiz var, bu sinsi FETÖ’nün tek mensubu kalmadan çalışmaya devam etmek. Askeriye ve Emniyetimizin temizlenmesi için bunu görev biliyoruz” diye konuştu.

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