GündemFETÖcüyüm diyen yüzbaşı 2 subayı deşifre etti
ANKARA

Yüzbaşı Burak Akın'ın ifadeleriyle 2 muvazzaf subay gözaltına alındı

'FETÖ'cüyüm' diyen yüzbaşı 2 subayı deşifre etti

Yeni Şafak'ın "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim olduğunu ortaya çıkardığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafları TSK'daki diğer kripto FETÖ'cüleri ortaya çıkarmaya başladı. Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Haber MerkeziAA
Yeni Şafak Yüzbaşı Burak Akın'ı “FETÖ’cüyüm dedi teslim oldu” manşeti ile gündeme taşımıştı.
Yeni Şafak Yüzbaşı Burak Akın'ı “FETÖ’cüyüm dedi teslim oldu” manşeti ile gündeme taşımıştı.

Geçen 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın'ın buradaki sorgusu sürüyor.

Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi.

Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ'den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.

Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın'ın ifadesinde belirttiği ve görevde olan 2 subayı gözaltına aldı.

Ankesörlü telefonla şifreli buluşma

Yüzbaşı Burak Akın'ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü telefonların çaldırıp kapatılması ile daha önceden belirlenen şifreli adreslerde gizli görüşmeler yaptıkları, polisin bu görüşmeleri tespit etmesi üzerine paniğe kapılan Akın'ın emniyete giderek itirafçı olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün kriptoları çözüldü

FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 ilde 333’ü asker, 360 kişinin yakalanması için düğmeye basılmıştı. TSK’nın kripto imamları, FETÖ’cü askerlerle irtibat kurdukları ankesörlü telefonların HTS kayıtlarıyla belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında muvazzafların da bulunduğu 333’ü asker, 27’si sözde mahrem imam olmak üzere 360 şüpheli hakkında verilen gözaltı ve yakalama kararlarını uygulamak üzere adreslere baskınlar yapmıştı. 49 ilde yapılan operasyonlarda 172 kişi gözaltına alınmıştı.

Kriptolar ankesöre takıldı
GÜNDEM
Kriptolar ankesöre takıldı

  • Yeni Şafak gündemi sarsmıştı
  • Yeni Şafak, 2017 yılını gündem sarsan haberiyle kapatmıştı. Hüseyin Likoğlu imzalı “FETÖ’cüyüm dedi teslim oldu” manşetinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın’ın, FETÖ üyesi olduğunu itiraf ederek teslim olduğu anlatıldı. Şok itiraf ülke gündemine bomba gibi düştü. Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş, madalya ile ödüllendirilmişti.

Yüzbaşı Akın 'örgüt yöneticileri'nin ismini verdi
GÜNDEM
Yüzbaşı Akın 'örgüt yöneticileri'nin ismini verdi

Yüzbaşı Burak Akın ‘FETÖ’cüyüm’ dedi teslim oldu
GÜNDEM
Yüzbaşı Burak Akın ‘FETÖ’cüyüm’ dedi teslim oldu

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