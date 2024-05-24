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FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: Beş gözaltı

Kayseri polisi, terör örgütü FETÖ içerisinde "gaybubet" olarak faaliyet yürüten 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09:00 - 24/05/2024 Cuma
IHA
Arşiv
Arşiv

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde "Gaybubet" olarak faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Operasyon düzenleyen ekipler; haklarında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç olmuş eski binbaşı A.A. (46), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev hanımı M.N.Y. (37), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç olmuş eski öğretmen F.E.S. (40), 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretim görevlisi ve avukat E.H. (55) ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç olmuş eski öğretmen E.Ö (44) yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#FETÖ
#gaybubet
#Kayseri
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