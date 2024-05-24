FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: Beş gözaltı

FETÖ'ye yönelik 18 ilde son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-17' operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları tespit edildi.