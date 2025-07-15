FETÖ'de yeni dönem sancısı: Yeni elebaşılık için yarışıyorlar 

“Gülen’in gölgesi” olarak nitelenen Mustafa Özcan. Yıllar içinde örgütün en mahrem yapılarında görev alan Özcan, bugün FETÖ’nün sözde en üst düzey yöneticilerinden biri olarak anılıyor. Gülen’in ilk öğrencilerinden biri olan Özcan, bu avantajla 2003 yılında örgütün sözde “Türkiye imamı” konumuna getirildi. Özcan, sadece mali işler değil, aynı zamanda kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin hedef alındığı kumpas davalarının da mimarı oldu. “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil ile birlikte Balyoz, Ergenekon, İzmir casusluk ve 17/25 Aralık operasyonlarını planladığı tespit edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “FETÖ çatı davası” iddianamesine göre Özcan, sadece örgütün finans akışını değil, aynı zamanda tayin, terfi ve görevlendirmelerle ilgili kritik kararları da alıyordu. Bu yönüyle “karanlık kurul” üyeleri içinde en etkin isimlerden biri olarak gösteriliyor. Örgüt içinde kendisine karşı olan isimlerin bir bir tasfiye edilmesini sağlayan Özcan, sık sık Pensilvanya’ya giderek Gülen’den doğrudan talimat alıyordu. Zaman Gazetesi’nin eski yayın yönetmeni eski FETÖ mensubu Hüseyin Gülerce, Özcan’ın gücüne dair, “Ona toslayıp da ayakta kalan olmadı” ifadelerini kullandı. Özcan’ın kendisine yakın olmayan Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi ve Şerif Ali Tekalan gibi örgüt yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinde de rol aldığı belirtiliyor. Bugün Mustafa Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Terörden Arananlar Listesi’nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.