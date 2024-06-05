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FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftlikten başka yere götürüldüğünü duyuran yeğeni Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz ile ilgili de önemli itiraflarda bulundu. Gülen, Fetullah Gülen’in darbeden önce kendisine “Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek. Hepiniz çok iyi yerlere geleceksiniz. Bunu (darbeyi) yapanların asla bizim adamlarımız olduğunu söylemeyin” dediğini anlattı.

04:00 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:34 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fetullah Gülen.
Fetullah Gülen.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki malikaneden başka bir yere götürülmesiyle başlayan tartışmalar, darbe itiraflarıyla devam ediyor. 2 yıldır Pensilvanya’daki yerleşkede kalan Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, eski Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez’in YouTube programına katıldı. Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz’dan önce elebaşı amcası Gülen’in iki kişinin bulunduğu bir ortamda, “Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Bir plan yapmış. Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek. Hepiniz çok iyi yerlere geleceksiniz. Mütevazı olun ve bunu yapanların asla bizim adamlarımız olduğunu söylemeyin. Renk vermeyin” dediğini söyledi.

TELEFONDAKİ PAŞA KİM?

Aynı gün çok önemli bir olaya daha tanıklık ettiğini belirten Ebuseleme Gülen şöyle konuştu: “Ali Sami Yıldırım, ‘Hocam’ dediği Adil Öksüz’ü aradı. Ali Sami’nin sağında Barbaros Kocakurt, solunda ise Dr. Ali vardı. Kimle konuştuğunu bilmiyorum. Tanıdığı bir yüzle konuşur gibi ifade vardı. Bir anda ciddileşti, telefonu çevirdi Barbaros'a. Barbaros ağabey başladı, ‘Paşam hürmetler, selamünaleyküm.’ Karşı taraf da ‘Aleykümselam’, böyle tok bir sesle, bir resmiyet olur ya askerin, paşanın. ‘Sizleri çok seviyoruz. İnşallah yakında bu zalimlerden kurtulacağız. Bütün Türkiye bayram edecek. Sizin de sayenizde az kaldı inşallah. Biz sizinle farklı siyasi görüşlerden gözüksek bile bu vatanın öz evlatları aslında biziz.’ Konuşma bu minvalde.”

ADİL ÖKSÜZ ÖZEL VAZİFELİYDİ

Fetullah Gülen ve örgüt mensuplarının Adil Öksüz’ü tanımadıklarına yönelik açıklamaların yalan olduğunu vurgulayan Ebuseleme Gülen, “Ben Adil Öksüz’ü herkesin giremeyeceği 5’inci katta görürdüm. Önemli görevi vardı. Hatta vazifeli olarak bilinirdi. Kimse ‘Tanımıyorum’ demesin. Akıncı Hava Üssü’nde görünce ‘Eyvah’ dedim” diye konuştu. Öksüz’ü uzun süre Pensilvanya’daki yerleşkede gördüğünü, onunla bazı projelerde yer aldığını anlatan Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için animasyon hazırlanan bir projeye dikkat çekti. Ekibin Öksüz’ün yönetiminde çalıştığını ifade eden Gülen, şunları söyledi:

17 TEMMUZ'DA YAYINLANACAKTI

“Yüksek bütçeli olduğu için Adil Öksüz ile çalıştık. Hazırladığımız bu çizimler 17 Temmuz’da yayınlanacaktı. Bunu da AK Parti’nin sosyal medya hesaplarından yaydık. Darbeden sonra bu tarz çalışmalara devam edip etmeyeceğimizi konuşmak üzere babam Mesih Gülen ile birlikte Fetullah Gülen’le görüştük. ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer partililerle ilgili çizime devam edelim mi? Bunlar 17 Temmuz’da yayınlanacak mı?’ diye sordum. Rengi attı,

bembeyaz oldu ve ‘Bunları kaldır, kimseye de anlatma’ dedi.”


FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninden AK Parti'ye 'itibar suikastı' itirafı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, seçim öncesi AK Parti tabanını kaydırmak ve FETÖ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan kini körüklemek için nasıl itibar suikastı yaptıklarını anlattı. Gülen, örgüt tarafından yapılan oyun uygulamaları ile Türkiye'deki siyasilerin hedef alındığını itiraf etti. Gülen, "Meral 'i Gıdıkla" adında bir oyun yaptık. Hazırlanan oyunu AK Partili görünen bir hesaptan yayınladık. Amaç "bu aktrolller ne terbiyesiz dedirtmek ve muhalefeti konsolide etmekti. Meral Hanım’a saldırı yapalım, hakaret edelim ki AK Parti’deki bir kesim “hakikaten AK Parti’deki bir kesim ayarı kaçırıyor” diyerek İYİ Parti’ye kaysın. Tek amaç AK Parti’yi pislik göstermekti." ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırıldığı iddia edilmişti: Pensilvanya'daki çiftliği sessizliğe büründü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, görüntülenen çiftlik alanının sessizliği dikkati çekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği karargahından kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti. Örgüte ait yayın organlarında adı “Golden Generation Worship & Retreat Center” olarak geçen FETÖ karargahına ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.



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#Pensilvanya
#Fetullah Gülen
3 saat önce
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