FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın 42 yıl hapsi istendi

Eski istihbaratçı Mehmet Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi.
Ayrıntılar geliyor...
Eski istihbaratçı Mehmet Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.