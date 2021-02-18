Gündem FETÖden tutuklu eski MİTçi Enver Altaylının 42 yıl hapsi istendi
POLİTİKA

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın 42 yıl hapsi istendi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Haber Merkezi AA
Enver Altaylı
Enver Altaylı

Eski istihbaratçı Mehmet Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi.

Ayrıntılar geliyor...

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