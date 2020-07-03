FETÖ'den tutuklu eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında karar verildi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

GÜNDEM CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı

Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Heyet, hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Oğuz, Gülen Yapılanması'nın üst düzey isimleri olduğu öne sürülen kişilerle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetmiş, mali müşavir olarak görev yaptığı dönemde çok sayıda kişiyle görüştüğünü, bu kişilerle de görüşmüş olabileceğini söylemişti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "Başkanımızın yanındayız" demişti

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını söylemiş, İbrahim Burak Oğuz'un, savcının daveti ile İzmir Başsavcılığı'na gittiğini ifade ederek, "Delil karartma, gizleme gibi tutuklama sebeplerinden biri mevcut değil. Kesinleşen bir hüküm de yok. Rekor bir oyla seçilen Başkan hakkındaki tutuklama kararı, demokrasiye darbe vurmaktır" sözlerini kaydetmişti.