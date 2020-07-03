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Gündem FETÖden tutuklu eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında karar verildi
POLİTİKA

FETÖ'den tutuklu eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında karar verildi

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
CHP’li eski Urla Belediye Başkanına FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
CHP’li eski Urla Belediye Başkanına FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM
CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
  • Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Heyet, hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Oğuz, Gülen Yapılanması'nın üst düzey isimleri olduğu öne sürülen kişilerle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetmiş, mali müşavir olarak görev yaptığı dönemde çok sayıda kişiyle görüştüğünü, bu kişilerle de görüşmüş olabileceğini söylemişti.

CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı
GÜNDEM
CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "Başkanımızın yanındayız" demişti

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını söylemiş, İbrahim Burak Oğuz'un, savcının daveti ile İzmir Başsavcılığı'na gittiğini ifade ederek, "Delil karartma, gizleme gibi tutuklama sebeplerinden biri mevcut değil. Kesinleşen bir hüküm de yok. Rekor bir oyla seçilen Başkan hakkındaki tutuklama kararı, demokrasiye darbe vurmaktır" sözlerini kaydetmişti.

  • Öztrak, "FETÖ'yle kimlerin yürüdüğü hepimizin bilgisi dahilindedir. CHP, FETÖ'nün karşısındaydı yine karşısında. Başkanımızın yanındayız, olayın takipçisiyiz. Başkanımızın en kısa zamanda suçlamalardan aklanacağını biliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
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