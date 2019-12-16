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POLİTİKA

İbrahim Burak Oğuz kimdir? CHP'li İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı

CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Burak Oğuz
İbrahim Burak Oğuz

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya göre FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ifadesi alınmak üzere bugün adliyeye çağırıldı.

Oğuz'un savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.

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İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutuklanmasına dair Urla Belediyesi'nden ve Oğuz'un sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İbrahim Burak Oğuz kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalı'nda, “Serbest Bölgelerin Mali Yapısı” üzerine uzmanlık tezini yazarak Yüksek Lisans derecesi aldı. Halen doktora çalışmasını tez aşamasında sürdürüyor.

İş hayatına, ağırlıklı olarak uluslararası sermayeli şirketlerin vergi, muhasebe ve finans bölümlerinde çalışarak başlayan Burak Oğuz, 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını aldı.

Kendi şirketinde çalışma hayatına devam eden Burak OĞUZ aynı zamanda Kamu Gözetimi Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi unvanına sahiptir.
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