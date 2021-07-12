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POLİTİKA

FETÖ'nün 'Akıncı Üssü' davasında gerekçeli karar açıklandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçede, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
FETÖnün Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı
Arşiv

Dokuz bin 204 sayfalık kararda 475 sanık hakkındaki kararın gerekçeleri açıklandı. Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetleri sonucu 77 kişinin şehit olduğu 206 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gerekçede, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

TSK İMAMI ADİL ÖKSÜZ

Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi.

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