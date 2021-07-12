FETÖ'nün 'Akıncı Üssü' davasında gerekçeli karar açıklandı

Dokuz bin 204 sayfalık kararda 475 sanık hakkındaki kararın gerekçeleri açıklandı. Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetleri sonucu 77 kişinin şehit olduğu 206 kişinin yaralandığı belirtildi.
Gerekçede, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.
Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.
TSK İMAMI ADİL ÖKSÜZ
Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi.
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