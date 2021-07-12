FETÖ'nün 'Akıncı Üssü' davasında gerekçeli karar açıklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: HDP CHP'nin patronudur söylemi HDP belirliyor CHP tekrar ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. HDP'nin CHP'nin patronu olduğunu belirten Turan, 'Söylemi HDP belirliyor, CHP tekrar ediyor. Bu getirdiğiniz kanun teklifinde de göreceksiniz. HDP ne derse CHP de aynısını söyleyecek.' dedi.