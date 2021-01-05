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POLİTİKA

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 29 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28’i subay, 1’i mahrem sorumlu olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gözaltı kararı verilenlerin kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28’i subay, 1’i mahrem sorumlu olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 28’i subay, 1’i ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 29 şüphelinin Ankara merkezli 10 ilde 05.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

22'si yakalanıp gözaltına alındı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

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