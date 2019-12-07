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FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı     

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 5'i aktif olarak Bakanlıkta görev yapan 10'u yakalandı. Şüphelilerin, örgütün haberleşme programı ByLock'ta Dışişleri Bakanlığı "mahrem imamı" tarafından kurulduğu belirlenen "Pazarlamacılar" adlı grup üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 10'u yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ByLock yazışma içerikleri analiz çalışmaları sonucunda Dışişleri Bakanlığında aktif olarak çalışan bir görevlinin söz konusu programı kullandığı tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda örgütün Dışişleri Bakanlığı "mahrem imamı" E.Ş. tarafından kurulan "Pazarlamacılar" adı altında bir ByLock grubunun varlığı belirlendi.

Elde edilen bilgilerin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile paylaşılmasının ardından Bakanlıktan gelen bilgilerle söz konusu gruptaki diğer FETÖ üyelerinin kimlikleri de tek tek tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şüpheliler arasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlarla önceki dönemlerde Avrupa'daki büyükelçiliklerde çalışan, daha sonra görevine Ankara'da devam eden kişilerin de olduğu belirlendi.

Öte yandan, zanlılar arasında ByLock grubundaki herkesle irtibatı olan ve Almanya'da yaşadığı belirlenen çift uyruklu (Türk ve Alman) kişi de tespit edildi. Söz konusu kişinin örgütün Avrupa sorumlusu olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Mali Şube ekiplerince, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yaklaşık 4 ay süren çalışmanın her aşaması gizli tutuldu.

Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görevli 3 şüphelinin de Ankara'ya geldiği bilgisi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Ankara, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında yurt dışında görev yapan 3 büyükelçilik çalışanının da olduğu, sekreter ve başkatip pozisyonlarında görevli 5'i aktif 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların ifade işlemlerine başlandığı belirtildi.

"Pazarlamacılar" adı altında kurulan gruptaki haberleşme trafiğini de mercek altına alan ekiplerin, FETÖ/PDY'nin Avrupa yapılanmasındaki faaliyetlerini belirlediği şüphelilerle ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.

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