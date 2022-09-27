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ANKARA

FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik üç ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı alındı.

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Haber Merkezi İHA
FETÖnün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik üç ilde operasyon
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma, sınav soruları alan, ön mülakat yaparak mülakat provası yapılan, haklarında beyan bulunan, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 2 kişi, aktif olarak çalışan 2 kişi, 2015 yılında örgütün çalışma evlerinde kalan ve sınav soruları dağıtılan evde bulunan ancak sınavda başarılı olamayan 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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