Gündem FETÖnün dua listesindeki 47 kişi tutuklandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün dua listesindeki 47 kişi tutuklandı

FETÖ'nün dua listesindeki 47 kişi tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgütün motivasyonunu arttırmak için bizzat dua edeceğini söylediği belirtilen 944 kişilik dua listesinde adları geçen 47 kişi tutuklandı.

DHA
FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz salı günü 944 kişilik dua listesinde adları geçen 96 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yargı alanında bulunan 96 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı üzerine bu kişilerden 60'ı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin Sancaktepe'de örgüte ait "gaygubet" evinde yakalandığı öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen 60 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

47 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, 47 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 13 kişiyi de serbest bıraktı. Mahkeme, 13 kişinin yurt dışına çıkışını yasakladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fetullah Gülen'in örgütün motivasyonunu arttırmak için bizzat dua edeceği 944 kişilik listede bulunan kişilerden 33'ünün FETÖ/PDY çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 kişinin imam/yönetici konumunda olduğu, 9 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının akrabası olduğu, 47 kişinin çatı davasında yönetici olan kişilerin akrabaları olduğu, 70 kişinin KHK'dan ihraç kaydının bulunduğu, 475 kişinin FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının olduğu, 1 kişinin darbe yöneticisi olarak darbe girişimine bizzat iştirak ettiği, 1 kişinin TRT Ulus binasının işgalini organize ettiği, 177 kişinin de KHK ile kapatılan sendika/derneklerde yönetici, kurucu veya üye oldukları bilgisine yer verildi.

REKLAM

Listedeki 700 kişi hakkında yetkisizlik kararı verildiği ve dosyalarının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, yetki alanında bunan 96 kişi hakkında da soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sürdüğü, haklarında da 4 Aralık 2018 tarihinde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

/**/
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.
Paris'tekiler beni istiyor

Paris'tekiler beni istiyor

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç Sarı Yelekliler çıkışı.
Orantısız güç

Sarı Yelekliler yine sokağa çıktı, meydanlar savaş alanına döndü: Polis sert müdahalede bulunuyor.

Sarı isyan: 90 bin polis sokakta, tüm dükkanlar kapatıldı.
Burada kartopu oynamak yasak

Burada kartopu oynamak yasak

98 yıl önce yasaklandı, sebebiyse oldukça ilginç.
Oflular bir alem

Oflular bir alem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine mektup gönderen öğrenci arasında gülümseten diyalog.
Ben bilmem Türklere sormalıyız

Ben bilmem Türklere sormalıyız

Putin'den, Moskova'da TürkAkım'ı isteyen Çipras'a yanıt.
Bingöllü genç Norveç'te aday

Bingöllü genç Norveç'te aday

23 yaşındaki Mehmet İnan, seçim vaadini açıkladı: 60 bin fakir mülteci çocuk için mücadele edeceğim.

Bugün yola çıkıyor

Bugün yola çıkıyor

​Bakan Dönmez: Ocak sonunda Akdeniz'de olacak.
FETÖ'nün kör bilgisayarları

FETÖ'nün kör bilgisayarları

Gizli toplantılarda kullandıkları ortaya çıktı.
Mini Merkel dönemi

Mini Merkel dönemi

​Alman siyasetinde yeni bir sayfa açıldı: Merkel'in halefi 'AKK' Türkiye düşmanlığıyla hatırlanıyor.

17 yıldır susuyor

17 yıldır susuyor

Çoğu kişinin görmediği soruna dikkat çekiyor.
Gemileri yaktı

Gemileri yaktı

Kasımpaşa'da Trezeguet depremi: İdmana çıkmadı.
Kirası 600 lira

Kirası 600 lira

Belediye başkanı, 8 asırlık kaleyi kiralığa çıkardı.
8 kilodan 100 gram çıkıyor

8 kilodan 100 gram çıkıyor

​Bir litresi tam bin TL'den satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.