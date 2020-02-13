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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün gaybubet evinde ele geçirildi: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler

İstanbul'da FETÖ'nün 'Gaybubet Evi' olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgütün elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler bulundu.

Haber Merkezi DHA
FETÖ'nün örgüt üyelerine gönderdiği saat ve paralar
FETÖ'nün örgüt üyelerine gönderdiği saat ve paralar

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde FETÖ/PDY terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında eyalet imamları, İstanbul İl imam yardımcısı, polis ve asker mahrem imamları ile FETÖ terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Gaybubet evinde ele geçirilen paralar.

ÖRGÜT ÜYELERİNE DAĞITILMAK ÜZERE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

  • Sahte kimlik kullandıkları belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise gaybubet hücre evlerinin giderlerinin karşılanması ve FETÖ terör örgütü mensuplarına dağıtılması için hazırlanarak zarflara koyulmuş himmet paraları, çok sayıda dijital örgüt materyali ve örgütün elebaşı olan Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi.

Yakalanan 19 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

DHA
Gaybubet evinde ele geçirilen saat

DHA
Gaybubet evinde ele geçirilen paralar.
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