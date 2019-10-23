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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün hücre evleri ile kriptolarına baskın: 61 gözaltı

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 ilde aranan 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Öte yandan İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 2 polis memuru ve eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA IHA
Arşiv
Arşiv

Kayseri merkezli 15 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 41 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ terör örgütü üyeliği soruşturmalarında firar durumda olup haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan toplam 41 şahsın Kayseri ’de ikamet ettikleri, aranan bu şahısların 6 sının karı koca oldukları, şahısların KHK kapsamında ihraç olmuş, asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları tespit edildi.

  • Ayrıca, şahısların ikamet ettikleri evlerin örgüt evi oldukları çünkü, örgütten gelen talimat doğrultusunda, deşifre olmamak ve yerlerini belli etmemek adına evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi adlarına yapmadıkları, binada mümkün olduğu kadar isimlerini gizledikleri, ikametlerinden çıkışlarında ve girişlerinde tedbirli davrandıkları belirlendi.

Aranan toplam 41 şahsın yakalamalarına yönelik sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Mücadeleye devam etmeliyiz
GÜNDEM
Mücadeleye devam etmeliyiz

KRİPTO PROGRAM KULLANAN 20 KİŞİYE GÖZALTI

İzmir merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 polis memuru ve eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan 20 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında 2 polis memuru ve 1 meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da bulunduğu şüphelileri yakalanması için operasyon sürüyor

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